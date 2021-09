La Nissan GT-R si rifà il look per Stati Uniti e Giappone. In vendita dal 2007 con cambiamenti minimi in termini di stile, la supercar del Sol Levante evolve con una Limited Edition caratterizzata da nuovi colori e una dotazione ancora più completa.

Purtroppo questa serie speciale a tiratura limita non arriverà in Europa e neppure sul mercato italiano.

Omaggio ai modelli storici

Nelle concessionarie americane e giapponesi arriverà presto la Nissan GT-R T-spec, la nuova versione della supercar disponibile nelle tinte Millennium Jade e Midnight Purple. Si tratta di due colori rarissimi e derivati dalla Skyline R34. In particolare, la prima è stata usata per l’ultima volta sulla R34 GT-R V-Spec II Nur, mentre la seconda è un’evoluzione del Midnight Opal di un’altra GT-R uscita nel 2014 e del Midnight Purple della R33 e della R34.

Nissan GT-R T-Spec Millennium Jade Nissan GT-R T-Spec Midnight Purple

Oltre alle tinte, la T-spec può contare su una dotazione molto simile a quella dell’allestimento Track (disponibile anche in Italia). Ad esempio, sono presenti passaruota maggiorati, spoiler in fibra di carbonio, cerchi Rays in color oro e freni Brembo in carboceramica.

Nell’abitacolo, invece, troviamo raffinati rivestimenti in pelle e alcantara Mori Green. La nuova versione della GT-R è completata da badge T-spec su frontale e posteriore, speciali battitacco e un’esclusiva copertura per il motore.

Un motore e due allestimenti

La variante T-spec della Nissan è abbinabile agli allestimenti Premium o Nismo. In quest’ultimo caso, la GT-R è ancora più aggressiva con una calibrazione specifica dell’assetto e del motore messa a punto dalla divisione motorsport del brand.

Nessun cambiamento per il motore. Sotto al cofano della GT-R c’è sempre il 3.8 V6 biturbo da 570 CV e 637 Nm di coppia in grado di spingerla fino a 315 km/h e con un’accelerazione 0-100 km/h di 2,8 secondi.

Le 100 unità prodotte complessivamente per i mercati di USA e Giappone debutteranno a ottobre. Stando a Nissan, vista la grande richiesta, i fortunati clienti sono stati letteralmente estratti a sorte.

I prezzi giapponesi partono dall’equivalente di 122 mila euro per la Premium ai 138 mila euro della Nismo.