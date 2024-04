Stay Tuned. Ecco l'invito che arriva dalla Nissan Qashqai 2024, protagonista di un breve video teaser che dà appuntamento al 17 aprile per il debutto ufficiale. Circa 30" che mostrano alcuni tratti salienti del crossover giapponese, senza però farci capire quali saranno le novità estetiche.

Non ci sono nemmeno accenni sui powertrain, ma ci sentiamo di dare per scontata la presenza del powertrain ibrido E-Power, probabilmente aggiornato per essere ancora più efficiente.

Come cambia

Nel video teaser grande attenzione è data al frontale della nuova Nissan Qashqai che, almeno sembra, sarà caratterizzato da una mascherina più grande con disegno tridimensionale, non più incorniciata da una cromatura a "V" ma con un listello orizzontale che la attraversa nella parte alta.

I gruppi ottici mantengono lo stesso disegno a freccia che converge verso il frontale, molto simile a quello della versione attuale, ma la parte inferiore è ora inclinata e quella superiore sembra essere più allungata, arrivando quasi all'altezza di metà passaruota.

Nissan Qashqai 2024, il video teaser

Si vedono anche gli interni della Nissan Qashqai 2024, ancora una volta con strumentazione digitale e monitor centrale per il sistema di infotainment. A livello hardware sembrano essere gli stessi schermi da 12,3" ciascuno della Qashqai attuale, le novità potrebbero risiedere nel software, sia a livello di design sia di funzionalità.

Il crossover compatto Nissan manterrà sicuramente il powertrain E-Power attuale, composto da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm accoppiato alle ruote anteriori e alimentato da un 1.5 benzina 3 cilindri, chiamato a ricaricare una batteria da 2 kWh per immagazzinare energia. In questo modo, con accumulatore carico, il motore termico si spegne, riaccendendosi alla bisogna, senza però mai collegarsi alle ruote.

Per tutte le informazioni bisogna attendere il 17 aprile.