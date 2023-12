Aprono oggi gli ordini per la Jeep Compass 2024, versione rinnovata del SUV compatto statunitense prodotto nello stabilimento italiano di Melfi. Le novità si concentrano principalmente su motori e tecnologie, con gamma completamente elettrificata, infotainment più potente e nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Per quanto riguarda i prezzi la Jeep Compass 2024 parte da 39.900 euro nella versione entry level e arriva ai 54.400 per la top di gamma, la plug-in 4xe in allestimento Trailhawk.

Esterni

Esternamente la Jeep Compass 2024 non cambia rispetto alla versione precedente, sia dal punto di vista dello stile sia per quanto riguarda le dimensioni che rimangono di 4,4 metri per lunghezza, 1,87 di larghezza, 1,62 di altezza e con passo di 2,63. Non si tratta infatti di un restyling ma di un classico model year.

Jeep Compass 2024

Interni

Anche gli interni della Jeep Compass 2024 non cambiano, almeno per quanto riguarda l'arredamento. Davanti al guidatore rimane la strumentazione digitale - su monitor TFT - da 10,25" affiancata dallo schermo touch da 10,1" per il sistema di infotainment, basato sulla versione rinnovata del software Uconnect 5. Non manca la piastra a induzione per la ricarica wireless dello smartphone, così come la connettività senza cavo ad Android Auto e Apple CarPlay che, dicono da Jeep, è cinque volte più veloce rispetto alla versione precedente.

Jeep Compass 2024, gli interni

Motori e tecnologia

Ecco dove si concentrano le maggiori novità della Jeep Compass 2024. Sotto il cofano vengono confermate le unità mild hybrid - 1.5 benzina da 130 CV - e plug-in - 1.3 da 190 e 240 CV - mentre il diesel viene definitivamente abbandonato.

Il 1.5 benzina mild hybrid è abbinato unicamente alla trazione anteriore mentre le 4xe ha schema a trazione integrale, con il 1.3 turbo benzina a muovere le ruote anteriori e un elettrico accoppiato all'asse posteriore.

In abbinamento alle motorizzazioni "alla spina" c'è il nuovo sistema Select-Terrain, con quattro modalità di guida: Auto, Neve, Sabbia/Fango e Sport, alle quali si aggiunge la modalità "Roccia" dedicato all'allestimento Trailhawk. Per quest'ultimo è previsto anche il sistema Jeep Active Drive Low 4x4.

Per quanto riguarda la tecnologia la Jeep Compass 2024 aumenta la dotazione dei sistemi di assistenza alla guida, di serie su tutti gli allestimenti, tra i quali figurano rilevazione stanchezza conducente, frenata automatica d'emergenza, mantenimento attiva della carreggiata e rilevazione del traffico posteriore.

Prezzi e allestimenti

I prezzi della Jeep Compass 2024 partono da 39.900 euro e si dipanano su 4 allestimenti:

Jeep Compass 2024 Altitude (da 39.900 euro) con di serie luci full LED con abbaglianti automatici, cerchi in lega da 18", cruise control adattivo e sistema Keyless.

Jeep Compass 2024 Summit (da 43.900): cerchi in lega diamantati da 19'', tetto nero, fendinebbia LED, vetri posteriori oscurati, barre al tetto, sedili ventilati in pelle e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Jeep Compass 2024 Overland (da 50.900 euro): cerchi in lega neri da 17" con pneumatici M+S, paraurti dedicato per uso in fuoristrada, sedili in tessuto o vinile.

Jeep Compass 2024 Trailhawk (da 54.400 euro): tetto nero bicolore, cerchi in lega neri da 17" con finitura diamantata, pneumatici M+S, vetri posteriori oscurati, decalcomania sul cofano, sedili in pelle ventilati, piastre sottoscocca e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Sono poi previsti 3 differenti pack per integrare le dotazioni di serie.