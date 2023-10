Da costruttore ancora considerato "specializzato", per quanto abbia una gamma che copre ormai quasi tutti i segmenti dell'universo SUV, Jeep non ha mai elenchi particolarmente nutriti di novità da un anno all'altro. Quello del 2024, poi, sembra concentrarsi sul lato più "estremo", in quanto riguardano i due modelli con la più spiccata vocazione offroad.

Il primo, l'inossidabile la Jeep Wrangler, si presenta in una versione rinfrescata, più nel look e negli equipaggiamenti che nel resto. Nell'anno che vedrà uscire di scena il poderoso pick-up Gladiator, non più disponibile in Europa per via dell'abbandono del motore turbodiesel che, l'unico disponibile nel Vecchio Continente, ci sarà una novità assoluta: Jeep Recon, dallo spirito molto vicino a quello della Wrangler.

Ecco le novità di Jeep per il 2024:

Jeep Recon

La sua prima apparizione risale al 2022, svelata come concept car insieme ad Avenger e Wagoner S, la Jeep Recon è un piccolo SUV 100% elettrico, con due motori e una gestione della trazione integrale orientata alle performance fuoristrada. Inoltre ha tetto e portiere smontabili come Wrangler, Ford Bronco e Ford Bronco Sport.

Vista laterale Jeep Recon 2024

Rispetto ai primi annunci, i tempi si sono leggermente allungati: la Jeep Recon avrebbe infatti dovuto debuttare negli Usa entro fine 2023 e arrivare in Europa l'anno seguente, ora invece a quanto pare il lancio è stato posticipato al 2024 e l'effettivo arrivo su strada al 2025, quando debutterà anche il SUV di taglia medio-grande Wagoneer S.

Nome Jeep Recon Carrozzeria SUV Motori elettrici Data di arrivo fine 2024/2025 Prezzi da definire

Jeep Wrangler 2024

La prima parte dell'anno per Jeep vedrà soprattutto l'arrivo sulle strade della rinnovata Wrangler, il fuoristrada per eccellenza aggiornato in molti particolari. Con l'uscita di scena ormai definitiva dei motori diesel, la gamma riparte dal sistema ibrido plug-in di Jeep, il 4Xe da 380 CV, che unisce un 2.0 benzina a due motori elettrici. Tuttavia per l'Italia e alcuni altri Paesi ci sarà anche il 2.0 Turbo non elettrificato da 272 CV.

Jeep Wrangler JL restyling 2024

Oltre a questo, la Jeep Wrangler 2024 si caratterizza per la nuova griglia con le classiche sette feritoie nere e più sottili, paraurti che migliorano gli angoli offroad, monitor touch da 12,3" con Uconnect 5, connettività 4G, Android Auto e Apple CarPlay wireless, aggiornamenti OTA, comandi vocali, compatibilità con Alexa e fino a 7 ingressi Usb di tipo A e C, prese da 12 e 230 Volt. L'arrivo nelle concessionarie è atteso per le prime settimane del 2024.