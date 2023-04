Lo scorso settembre Jeep aveva promesso quattro modelli elettrici entro il 2025. Non tenendo conto dell’Avenger a trazione anteriore già presentata e disponibile in concessionaria da alcuni mesi, al momento si hanno informazioni solo su tre Jeep a batteria: Recon, Wagoneer S e Avenger 4x4.

Ora Jeep ha condiviso il primo teaser del quarto modello, senza però svelarne le caratteristiche nello specifico.

Sarà poco più grande dell’Avenger?

Di per sé, la foto teaser dà pochissime informazioni. A giudicare dalle proporzioni dell’auto sembra che si tratti di un modello compatto, forse leggermente più grande dell’Avenger. Appare improbabile, infatti, che la Casa proponga un crossover sotto i 4 metri o che ne costruisca uno posizionato nello stesso segmento dell’Avenger (disponibile con un 1.2 a benzina solo in Spagna, Italia e Polonia).

È possibile, invece, che la quarta BEV occupi il segmento C (lo stesso della Compass), uno dei più importanti a livello europeo e - per il momento - ancora senza una Jeep elettrica di riferimento.

Jeep Avenger 4x4 Concept Jeep Recon Jeep Wagoneer S

Al tempo stesso, pensiamo che questo misterioso modello (il cui nome è ancora sconosciuto) possa avere un look più “urbano” rispetto alla Recon, la quale sarà una sorta di erede elettrica della Wrangler. Lo sfondo cittadino scelto per il teaser, infatti, fa pensare che la Jeep sarà pensata principalmente per cavarsela sull’asfalto, senza comunque disdegnare una gita fuori porta.

Per ora, comunque, siamo nel campo delle ipotesi, almeno finché il brand americano non ci darà altre informazioni sul modello. Nel frattempo, Jeep si gode l’Avenger, che ha già superato i 22.000 pre-ordini in tutta Europa e che nel 2024 sarà affiancata dalla già citata variante 4x4 basata sull’omonimo concept presentato al Salone di Parigi 2022.