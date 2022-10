Al Salone di Parigi Jeep è presente con una gamma 100% elettrificata. La novità più importante del marchio è senza dubbio l'Avenger, il modello più piccolo di tutto il listino già ordinabile nella sua versione elettrica.

Insieme alla versione di serie, il brand presenta l'Avenger 4x4 Concept, un prototipo che anticipa una possibile evoluzione a trazione integrale in puro stile Jeep.

Pronta allo sterrato

La cosiddetta "baby Jeep" è disponibile solo con la trazione anteriore, ma cosa succederebbe se l'Avenger diventasse un 4x4? Da questa domanda, i designer della Casa hanno sviluppato una speciale variante con look da fuoristrada.

Ecco, quindi, un concept coi "muscoli" caratterizzato da paraurti e carreggiata più ampi che mettono subito in risalto la voglia di abbandonare l'asfalto. Nel frontale troviamo ganci di traino blu (il colore che identifica le Jeep elettrificate), protezioni extra e fari LED supplementari, mentre gli pneumatici hanno un tassello maggiorato per cavarsela sui terreni più difficili.

Il pacchetto estetico prosegue con un adesivo antiriflesso sul cofano e con un trattamento antigraffio della calandra. Inoltre, sulla Jeep è presente un sistema portabagagli a tetto leggero dotato di una protezione antigraffio e di un sistema di cinghie che ferma in modo sicuro attrezzature e bagagli.

Grazie al nuovo kit, l'Avenger ha un angolo d'attacco di 21°, un angolo d'uscita di 34° e un angolo di dosso di 20°, con un'altezza da terra che tocca i 20 cm.

Vista dal vivo al Salone di Parigi

Il (possibile) powertrain

Jeep non fornisce specifiche tecniche per il concept 4x4. Pensiamo, comunque, che nel pianale ci sia sempre il pacco batterie da 54 kWh dell'Avenger tradizionale.

L'adozione della trazione integrale lascia intuire che la Jeep sia spinta da un secondo motore elettrico anteriore e che la potenza totale sia quindi superiore ai 157 CV e 260 Nm della 2WD. L'autonomia dovrebbe comunque attestarsi intorno ai 400 km nel ciclo misto WLTP, con un picco di 550 km nell'utilizzo in città.

Riguardo alla ricarica, la Jeep può ricevere fino a 100 kW in DC e può passare dal 20 all'80% di capacità in 24 minuti. Tra l'altro, già in 3 minuti si ottengono 30 km di autonomia aggiuntivi. Se ci si collega ad una colonnina in corrente alternata fino a 11 kW, invece, si fa il "pieno" in cinque ore e mezza.