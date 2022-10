Il Salone di Parigi 2022, in programma dal 17 al 23 ottobre, annovera tra i protagonisti anche Pininfarina. L’azienda torinese ha curato da vicino tre dei modelli ad emissioni zero più attesi della rassegna francese, ovvero i SUV vietnamiti VinFast VF 8 e VF 9 e l’innovativo SUV a idrogeno NamX HUV.

I SUV che arrivano dal futuro

L’HUV è il frutto della collaborazione con NamX, un’alleanza tecnologica afro-europea che punta a creare soluzioni di mobilità basate sull’idrogeno verde. Il SUV è dotato di un serbatoio principale e sei capsule a idrogeno rimuovibili in soli 30 secondi, per un’autonomia stimata di 800 km.

Questo modello nascerà nel 2025 e sarà declinato in una versione da 300 CV a trazione posteriore e una GTH da 550 CV e quattro ruote motrici. I prezzi saranno compresi in un range tra 65.000 e 95.000 euro a seconda dell’allestimento scelto.

Vedi tutte le notizie su Salone di Parigi

NamX HUV

Ancora più interessanti sono i SUV di VinFast, un brand nato ad Hanoi, in Vietnam, nel 2017 che arriverà in Europa nei prossimi mesi. Mostrati per la prima volta al Salone di Los Angeles 2021, sia la VF 8 che la VF 9 propongono uno stile tagliente e personale per provare a conquistare il pubblico del Vecchio Continente.

VinFast VF 8 VinFast VF 9

La 8 ha dimensioni più compatte (sebbene sia sempre di circa 4,75 metri) e presenta una “coda” appena accennata con proporzioni che ricordano vagamente la BMW iX. La VF 9, invece, misura 5,2 metri e sembra quasi pensata per accontentare l’esigente pubblico di Nord America e Cina.

Entrambi i modelli propongono tecnologia all’avanguardia con schermo centrale da 15,6”, pulsanti fisici ridotti al minimo, guida autonoma di livello 2 e funzioni di massaggio.