Eccola, la nuova ebike firmata Pininfarina. Si chiama e-Motion 300 ed è stata realizzata in collaborazione con Platum, marchio per la mobilità elettrica urbana di MT Distribution, per il brand Argento e-Mobility.

La bicicletta elettrica del designer torinese debutta agli Electric Days 2023 (www.electricdays.it), manifestazione promossa da Motor1.com e InsideEVs.it che si tiene a Roma, al Laghetto dell’Eur, dal 5 al 7 maggio.

Alla 3 giorni capitolina che affronta i temi legati alla mobilità elettrica a 360 gradi, la nuova ebike e-Motion 300 è anche protagonista della mostra “#DesignTheFuture – il design Pininfarina per una mobilità e uno stile di vita sostenibili” che è allestita allo chalet del Laghetto.

Efficienza in mostra

L’esposizione si sviluppa in 4 aree tematiche che esplorano l’innata capacità di Pininfarina di dare forma alle tecnologie che nelle varie epoche hanno consentito alla mobilità di progredire.

La ebike e-Motion 300 disegnata da Pininfarina e presentata agli Electric Days 2023

La prima area è dedicata alla ricerca e si articola su una serie di concept e prototipi che si sono distinti per soluzioni formali o tecniche improntate al rispetto dell’ambiente e delle risorse, ma pur sempre con un occhio molto attento all’estetica e al design. Qui si trova anche il ciclomotore elettrico personalizzato PF40 disegnato da Pininfarina per il produttore olandese Eysing.

La seconda area è invece dedicata ai progetti di micro-mobilità sostenibile. Mezzi di trasporto agili, eleganti e soprattutto green che vogliono facilitare gli spostamenti in città. Sono realizzati con Platum, realtà con sede nella Motor Valley specializzata proprio nella mobilità dell’ultimo miglio che insieme a Pininfarina ha realizzato anche il monopattino elettrico KPF Argento, concentrato di tecnologia, ergonomia e design.

La moto elettrica EYsing PF40 disegnata da Pininfarina, presente agli Electric Days 2023

La terza area della mostra allestita agli Electric Days pone l’accento sul legame tra la sostenibilità e la sportività da sempre insita nel DNA di Pininfarina. In questa sezione è rappresentata la concept di una vettura da pista a idrogeno H2 Speed, la hypercar elettrica Battista della sister company Automobili Pininfarina e la hypercar Apricale, nata dalla collaborazione con la start-up inglese Viritech.

La quarta area, infine, va oltre il concetto di mobilità per applicare il concetto di sostenibilità alla città del futuro. Al suo interno si trova il progetto di un ecosistema urbano sostenibile, chiamato Blue Loop, che sorgerà nella zona del delta del fiume Yangtze, vicino a Shanghai.

Pininfarina sinonimo di efficienza

La storia quasi centennale di Pininfarina ha un legame indissolubile con concetti come sostenibilità ed efficienza. Già negli Anni ‘30 il Fondatore Giovanni Battista "Pinin" Farina si dedicava alla sperimentazione aerodinamica con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ridurre i consumi: nasceva così nel 1936 la Lancia Aprilia Aerodinamica. Negli Anni ‘70 Pininfarina tornava sul tema con prototipi come CNR Energetica 1, definito Forma Aerodinamica Ideale, vincitore del Premio Compasso d’Oro. Lo studio di fonti alternative di energia portava, nel 1978, alla presentazione della prima vettura elettrica sviluppata da Pininfarina, Ecos.

Negli anni Novanta Pininfarina rivolgeva la sua attenzione alla ricerca di veicoli ibridi con i progetti Eta Beta e Metrocubo. Nel 2008 con Sintesi veniva proposto un concept futuristico alimentato da 4 fuel cells (una per ruota). Nello stesso anno Pininfarina presentava a Parigi con il Gruppo Bolloré la BlueCar, primo concept di citycar elettrica pensata per il servizio di car sharing.