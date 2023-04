Gli Electric Days 2023 tornano, dal vivo, il 5, 6 e 7 maggio. Il più grande evento italiano totalmente gratuito dedicato alla mobilità e alla sua transizione energetica, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, quest'anno si svolge al Laghetto dell’Eur di Roma.

L'iconico specchio d'acqua capitolino per l'occasione diventa il palcoscenico dei numerosi incontri delle giornate dell'evento, ma non solo. La terza edizione della manifestazione apre le porte anche al pubblico durante il weekend, per permettere a tutti di vedere, toccare con mano e provare le ultime novità elettriche ed elettrificate dal mondo dell'auto.

Presenti oltre 25 brand, tra case auto, provider di energia elettrica e produttori di wallbox e colonnine, grazie ai quali anche chi non ha ancora familiarità con il mondo della mobilità a zero emissioni può iniziare a farsi un'idea. Perché, alla fine, divulgare significa proprio questo.

Cosa si può vedere

Il ventaglio di aziende e prodotti presenti alla terza edizione degli Electric Days è molto ampio. Partendo dalle case auto, rigorosamente in ordine alfabetico, all'interno della location romana trovano spazio le elettriche cinesi di Aiways, le piccole a zero emissioni di DR Automobiles, le ibride e le elettriche di Ford, Hyundai, Kia e tante altre auto.

Per esempio, ad avere uno spazio intorno al Laghetto sono anche le ibride ed elettriche del Gruppo Jaguar Land Rover, di Mazda e del brand cinese Maxus. Ma anche le ibride e 100% elettriche di Opel, Smart, Volvo e, per concludere, Polestar.

Ford Mustang Mach-E Hyundai Kona Electric Aiways U5

Abbiamo poi parlato anche di provider di energia elettrica e, a tal proposito, proprio nella location romana diversi partecipano agli Electric Days 2023.

Si tratta, per esempio, di E-GAP, l'ex startup per la ricarica on demand, Enel X Way, Free to X, l'azienda da anni attiva nell'elettrificazione delle rete autostradale, Plenitude + BeCharge, del Gruppo Eni, e il fornitore di servizi di ricarica e gestione energetica intelligente per veicoli elettrici Wallbox. Infine presenti anche altre aziende come ALD Automotive, BMW Motorrad Roma, Bosch, Manpower Group e Michelin.

Polestar 2 restyling 2023 Jaguar I-Pace Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV

Tutto sugli Electric Days 2023

Per saperne di più riguardo tutto ciò che si può vedere e toccare con mano alla terza edizione del più grande evento italiano (totalmente gratuito) dedicato alla mobilità elettrica, l'appuntamento è sul sito ufficiale "electricdays.it" sul quale è possibile anche farsi un'idea della struttura dell'evento e prenotare i test drive da mercoledì 19 aprile.