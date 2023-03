Conto alla rovescia per gli Electric Days 2023, il più grande evento italiano dedicato al mondo dell'auto e alla sua transizione energetica, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it. Le date da segnare sono quelle del 5, 6 e 7 maggio, quando il Laghetto dell’Eur diventerà il palcoscenico dei numerosi incontri che animeranno la prima giornata dell'evento. Ma non solo.

In questa terza edizione gli Electric Days aprono al pubblico per due giorni, sabato 6 e domenica 7 maggio, così da permettere a tutti di toccare - e provare - le ultime novità elettrificate ed elettriche arrivate sul mercato.

Il luogo poi non è stato scelto certo a caso: si tratta infatti di un modello ideale di area verde perfettamente integrata con la mobilità di una grande città come Roma, tra collegamenti con i mezzi pubblici, infrastrutture di ricarica, un lago artificiale immerso in un grande parco pubblico e uno chalet rigorosamente in legno.

Dire e fare

Proprio lo chalet sarà il centro nevralgico della prima giornata degli Electric Days 2023 e diventerà per l'occasione la House of Mobility, dove si terranno talk, incontri istituzionali e momenti di divulgazione per approfondire argomenti quanto mai di attualità, in primis la rivoluzione cui il mondo della mobilità è chiamato da qui al 2035.

A moderare i dibattiti e gli incontri con numerosi ospiti saranno i giornalisti di Motor1.com e InsideEVs.it.

Come detto però la grande novità degli Electric Days 2023 è rappresentata dal weekend di apertura al pubblico. Al centro ci sarà ancora la House of Mobility, dove ci sarà un’esposizione dell’ecosistema auto elettrica, con infrastruttura di ricarica e varie soluzioni per autoproduzione e consumo di energia rinnovabile.

La mappa degli Electric Days 2023

Intorno al Laghetto dell'Eur partiranno poi i test drive di auto elettriche, full hybrid, plug-in ed extended range. Potrete così provare i vari gradi di elettrificazione e scoprirne i segreti grazie agli esperti che vi affiancheranno durate il giro. Naturalmente sarà tutto gratis, basterà registrarsi online sul sito ufficiale dell'evento (la pagina aprirà a breve).

Auto ma non solo: all'interno dell’e-village infatti si potranno provare varie soluzioni di micromobilità come e-bike e monopattini elettrici.

E se avete dei bambini non temete, abbiamo pensato anche a loro con laboratori didattici - adatti anche agli adulti - dove ci si scoprire come adottare uno stile di vita sostenibile grazie a moderne tecnologie e infrastrutture.

Per capire

Mobilità elettrica da provare e da vedere: nei pressi del lago ci sarà l'esposizione denominata “Italia Elettrica”, dove si potranno guardare da vicino auto e prototipi messi a punto da start up italiane.

Un programma ricco e variegato, con tanti appuntamenti e tante cose da vedere e da fare anche in compagnia di vari divulgatori d'eccellenza, pronti a illustrare ai visitatori - in maniera semplice ed esaustiva - i vari contenuti che animeranno gli Electric Days 2023.

"La transizione energetica è sicuramente una sfida tecnologica ma richiede anche una rivoluzione culturale. Il consumatore oggi è confuso e ha bisogno di essere guidato nella comprensione prima ancora che nelle scelte. L’obiettivo di Electric Days",

spiega Alessando Lago, direttore responsabile di Motor1.com e InsideEVs.it,

"è proprio quello di creare consapevolezza per capire qual è la tecnologia compatibile con le esigenze di mobilità individuali. Perché le zero emissioni sono un punto di arrivo che dobbiamo raggiungere velocemente, ma senza fare il passo giù lungo delle gamba".

Per rimanere aggiornati sugli Electric Days 2023 non dimenticate di visitare il sito: https://www.electricdays.it/