Ormai è ufficiale. L’Europa approva lo stop a benzina e diesel dal 2035. Non sarà però un “all-in” sull’auto elettrica e a idrogeno, perché il blocco dei 27 dà il via libera anche alla vendita di motori a combustione alimentati da e-fuels. Nessuno spazio invece per i biocarburanti, su cui spingeva (e continuerà a spingere) l’Italia.

L’addio a benzina e diesel è annunciato dagli stessi Stati membri, che hanno sciolto le riserve dopo aver letto una dichiarazione presentata dalla Commissione europea al Consiglio Trasporti ed Energia dell’Ue. Ma rivediamo tutto con ordine.

Il futuro dell’auto in Europa

Più nel dettaglio, lo stop alle auto con carburanti tradizionali è previsto nel pacchetto di riforme climatiche Fit for 55, che chiede di ridurre le emissioni di CO2 in Europa del 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990). Il dossier auto stabilisce due grandi passaggi per il 2030 e il 2035, che si sommano a quello già fissato al 2025.

taglio del 15% delle emissioni nel 2025 (rispetto ai livelli del 2021)

taglio del 55% delle emissioni nel 2030 (50% per i furgoni, sempre rispetto ai livelli del 2021)

taglio del 100% delle emissioni nel 2035 (rispetto ai livelli del 2021)

“Sì” agli e-fuels

Significa che tutte le vetture e tutti i van immatricolati dalla metà del prossimo decennio dovranno essere a zero emissioni. Una possibilità che sembrava lasciare spazio alla vendita di sole auto elettriche e a idrogeno. Ora, però, il Consiglio dell’Ue vota per mantenere in vita i motori termici, purché spinti da carburanti climaticamente neutri.

Quali sono? Secondo la Commissione europea, solo gli e-fuels. Bruxelles lo ha fatto capire dopo aver raggiunto un accordo con la Germania, preoccupata che l’investimento di Porsche nei carburanti sintetici si riveli un fallimento.

E i biocarburanti?

Ma l’Italia non ci sta e chiede spazio anche per i biofuel: “Ci adopereremo, nell’ambito delle procedure di approvazione degli atti legislativi indicati dalla Commissione europea, a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili neutri in termini di CO2, dichiara Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

“Consideriamo che la previsione nella dichiarazione della Commissione dei soli carburanti sintetici rappresenti una interpretazione troppo restrittiva”.

La speranza più concreta sembra essere la clausola di revisione al 2026, quando Bruxelles valuterà i progressi dei nuovi carburanti alternativi in termini di sostenibilità ambientale. Se i biofuel avranno raggiunto le zero emissioni, potranno essere autorizzati. Ma, per ora, porte chiuse.