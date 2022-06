Ore di discussioni e trattative, ma il Consiglio Ambiente dell’Unione europea non ha ancora trovato una posizione che metta d’accordo tutti gli Stati membri sul divieto di vendere motori a combustione dal 2035. Ma si lavora a un compromesso.

Lo ha proposto la Francia, presidente di turno, e prevede che dopo la metà del prossimo decennio possano essere immatricolati i veicoli che rispettino gli obiettivi climatici dell’Europa. Non è ancora chiaro se l’idea possa valere per tutti o solo alcuni veicoli.

Asse Germania-Italia

La modifica manterrebbe comunque in vita i motori tradizionali, ma solo se alimentati da biocarburanti ed e-fuels. A presentarla è stata la Germania con l’appoggio dell’Italia, tra i Paesi più preoccupati dal phase-out. Da Berlino si chiede anche di specificare che i combustibili siano “neutri in termini di emissioni di CO2, non sostenibili”.

I ministri dell’Ambiente europei continueranno quindi a lavorare tutta la notte per trovare finalmente una quadra. La relazione che ne uscirà rappresenterà la base del Consiglio Ue per il “trilogo”, la discussione con Europarlamento e Commissione europea che dovrebbe partire il prossimo mese, con l’obiettivo di concordare un testo.

Una volta scritto, dovrà essere formalizzato dalle due Istituzioni competenti e diventerà così regolamento, da applicare direttamente in ciascuno Stato membro. La chiusura dei lavori potrebbe essere già in autunno, o comunque per la fine dell’anno.

La posizione dell’Italia e dei big

Durante la seduta di oggi, l’Italia si è espressa attraverso il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha sottolineato l’importanza della “neutralità tecnologica”, da garantire “con nuovi carburanti o biocarburanti anche dopo il 2035”. Cingolani ha anche sottolineato che “un’auto elettrica potrebbe costare sei mesi di stipendio ad alcuni cittadini e dieci anni ad altri”.

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani

Ancora, il ministro ha chiesto di “considerare deroghe specifiche per i piccoli costruttori”, come quelli della Motor Valley, e “attuare una progressiva eliminazione dei motori a combustione interna per furgoni, con una tecnologia adeguata per i veicoli pesanti”.

Contesto e roadmap

Ricordiamo che l’addio ai motori a combustione è previsto dal pacchetto di riforme climatiche Fit for 55, che mira a ridurre le emissioni di CO2 totali dell’Europa del 55% – rispetto ai livelli del 1990 – entro il 2030 e che fa parte, a sua volta, del cosiddetto Green Deal europeo, il maxi piano dell’Ue per raggiungere la completa neutralità carbonica nel 2050.

Prima di arrivare al 2035, ci sono però due tappe intermedie: 2025 e 2030, quando le emissioni di CO2 delle nuove auto dovrebbero essere ridotte rispettivamente del 15% e del 55% rispetto ai livelli del 2021.