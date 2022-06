Adesso è ufficiale: il Governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 2 agosto. La sforbiciata sul rifornimento di benzina, diesel, Gpl e metano sarebbe scaduta l’8 luglio, ma i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, responsabili rispettivamente dei dicasteri dell’Economia e della Transizione ecologica, hanno firmato il decreto interministeriale che allunga l’orizzonte temporale della misura. Confermati i 30 centesimi di sconto.

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani – si legge in una nota –, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione”.

E dopo?

La notizia era nell’aria, perché da giorni si vociferava di un nuovo intervento dell’esecutivo contro il caro carburanti. La conferma l’aveva poi data Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, che aveva parlato dell’arrivo di “ulteriori e più incisivi strumenti”.

Una mossa necessaria, anche se in molti si sarebbero aspettati uno sconto più generoso in vista dell’estate, quando le persone invaderanno le autostrada. Si era parlato di portare il beneficio a 35 centesimi, ma questo potrebbe accadere con un’altra ed eventuale proroga per le settimane successive al 2 agosto.

Prezzi carburanti al 24 giugno 2022

Intanto, come riporta Quotidiano Energia, i prezzi di benzina e diesel continuano ad aumentare. Persino oggi la verde sale in media a 2,075 euro/litro al self service (no logo 2,061) e a 2,209 euro/litro al servito (no logo 2,111).

Il gasolio va invece a 2,040 euro/litro al self (no logo 2,039) e a 2,179 euro/litro al servito (no logo 2,090). Gpl tra 0,835 a 0,853 euro/litro (no logo 0,821) e metano tra 1,809 e 1,919 (no logo 1,836).