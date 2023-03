Barra dritta e piena soddisfazione per i risultati raggiunti. Giorgia Meloni torna a parlare del dossier che sta dividendo l’Europa dell’auto: quello che propone lo stop alla vendita dei motori benzina e diesel dal 2035. Lo fa durante il Question time alla Camera, per rispondere a un’interrogazione parlamentare dei deputati Foti e altri, di Fratelli d’Italia (FdI).

Interrogata sulle “iniziative a favore della filiera dell’automotive” per “garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali”, la presidente del Consiglio non usa mezzi termini: puntare solo sull’auto elettrica porterebbe alla “deindustrializzazione” e rischierebbe di “devastare il sistema produttivo e creare altri disoccupati”.

“L’Italia – esordisce Meloni – condivide gli obiettivi della doppia transizione, ecologica e digitale, per consegnare alle generazioni future un modello di sviluppo intelligente e sostenibile. Ma la stessa parola ‘transizione’ – continua – presuppone un percorso cha va fatto con gradualità e realismo”.

Secondo la presidente, “non si può assecondare un processo che, sull’altare della decarbonizzazione, ci conduce dritti alla deindustrializzazione” e “rischia di delocalizzare la produzione automobilistica in Paesi extra-Ue dove quei prodotti, destinati a ridurre le emissioni di CO2, sono realizzati con impianti e processi altamente inquinanti”.

Meloni sottolinea poi che “la stessa auto elettrica non è scevra da esternalità ecologiche negative”, perché andrebbero risolti i presunti “problemi di smaltimento delle batterie” e quelli che riguardano “le estrazioni dei materiali necessari a produrle”.

La ricetta del Governo alla transizione si può dunque riassumere in due parole: “neutralità tecnologica”. Un mantra che l’esecutivo starebbe portando in Europa con “spirito propositivo”: “Non ci siamo infatti limitati a esporre le ragioni dell’inopportunità dello stop al 2035 – specifica la presidente –, ma abbiamo illustrato, dati alla mano, che è possibile conseguire gli stessi risultati impiegando altre tecnologie”.

“Ci sono alternative significative per coniugare transizione e sostenibilità, come i biocarburanti, i carburanti sintetici e l’idrogeno; ambiti in cui l’Italia vanta tecnologie all’avanguardia. Inoltre moduliamo gli incentivi a una varietà di tecnologie che garantiscono l’uscita dai carburanti inquinanti senza però un appiattimento acritico su strategie che privilegiano interessi di altre Nazioni e puniscono gli interessi dei nostri lavoratori.

È un approccio di buon senso – conclude Meloni – che ha portato i suoi frutti. Si è aperto un dibattito grazie all’Italia, che può essere capofila e protagonista. La presidenza svedese ha rinviato la decisione e noi siamo soddisfatti, perché il nostro obiettivo è consegnare una Terra più pulita, ma senza devastare il sistema produttivo e creare altri disoccupati. Questo non siamo disposti a farlo”.