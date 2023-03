Sono ore decisive per il futuro dell’auto in Europa. Proprio quando tutto sembrava fatto per confermare lo stop alla vendita di motori a benzina e diesel dal 2035, ecco il colpo di coda di Italia, Polonia, Bulgaria e Germania, che provano a rimettere tutto in discussione, o quasi.

“Voteremo contro”, annuncia il nostro ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), forte dell’aiuto di Varsavia e, forse, di Sofia, che si asterrà o dirà “no” al bando. Ancora indecisa Berlino, che potrebbe far saltare il banco. Ma cosa sta succedendo? E come si risolverà la cosa? Proviamo a mettere ordine.

Come nascono le regole Ue

Prima di tutto, però, un ripassino sul procedimento legislativo europeo, utile a capire come siamo arrivati a questo punto. I protagonisti dell’iter normativo sono tre: da un lato c’è la Commissione europea, che ha sede a Bruxelles e detiene i poteri esecutivo e di iniziativa legislativa; dall’altro ci sono Parlamento europeo (con sede a Strasburgo) e Consiglio dell’Unione europea (con sede a Bruxelles), che condividono il potere legislativo.

La sede della Commissione europea a Bruxelles

Come funziona la procedura? La Commissione presenta una proposta di regolamento o direttiva, che sbarca all’Europarlamento e al Consiglio. In entrambi i passaggi, il testo può essere approvato, modificato o respinto. Perché entri in vigore, deve superare l’esame di tutti e due gli organi, chiamati successivamente a raggiungere un accordo sulla versione finale. Lo stesso accordo deve essere poi formalizzato da entrambe le Istituzioni. Ultimo step è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Perché pesa la Germania

Il regolamento che rivede le emissioni di vetture e van è attualmente incagliato al penultimo passaggio, cioè la formalizzazione dell’accordo da parte del Consiglio. Il voto finale è previsto il 7 marzo, ma è preceduto dai lavori preparatori del Coreper, un organo che riunisce gli ambasciatori degli Stati membri.

La riunione doveva andare in scena ieri (mercoledì 1 marzo), ma è stata spostata alle 10 di domani (venerdì 3 marzo) per convincere la Germania a votare “sì” al dossier. Pare però che si vada verso un altro rinvio.

“È probabile che anche domani il punto alla riunione degli ambasciatori Ue sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 venga rimandato, come successo mercoledì – riferisce una fonte diplomatica europea a La Presse –. I tedeschi non riescono a risolvere la questione nelle prossime 24 ore e, senza certezza della posizione tedesca, la presidenza di turno del Consiglio Ue non ha alcun interesse a portare il punto al Coreper, perché si troverebbe a forzare una votazione in cui il risultato sarebbe probabilmente una bocciatura”.

La scelta di Berlino sarà infatti determinante per evitare che si crei una cosiddetta “minoranza di blocco”. Anche qui serve però un piccolo “spiegone”. Affinché un testo superi l’esame del Consiglio, occorre una doppia maggioranza:

55% degli Stati membri (minimo di 15)

65% della popolazione europea (salva minoranza di blocco)

La Germania ha in mano il futuro dell’auto in Europa

La “minoranza di blocco” si ha quando almeno 4 Stati membri sono contrari alla proposta. Con Italia e Polonia decise sul “no” e la Bulgaria che va verso la stessa posizione, è Berlino a fare da ago della bilancia. Ma cosa chiedono i tedeschi?

Anche e-fuels

Stando alle testate estere e a un articolo scritto da Mattia Eccheli per La Stampa, il Governo della Germania è sostanzialmente diviso fra le due anime della maggioranza: i Verdi e la Fdp, con i primi convintissimi sul phase-out al 2035, ma i secondi più diffidenti e che vorrebbero un’apertura maggiore da parte dell’Europa su idrogeno, e-fuels e biocarburanti.

E questo al netto di due considerazioni. Tanto per cominciare, c’è la clausola di salvaguardia al 2026, che obbliga la Commissione europea a rivedere l’impianto normativo se, da qui a 3 anni, i nuovi carburanti alternativi avranno fatto progressi tecnologici tali da azzerare le emissioni.

Poi va ricordato che il testo presentato da Bruxelles non vieta alcuna tecnologia particolare, né impone la vendita di sole auto elettriche, ma si limita a chiedere che tutti i veicoli immatricolati dal 2035 riducano i livelli di CO2 del 100% rispetto al 2021.

In futuro faremo rifornimento anche di e-fuels?

Italia in prima linea

“Noi non molliamo”, twitta Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), poco prima del Consiglio Competitività dell’Ue. Poi aggiunge:

“Ci aspettiamo che questo segnale sortisca gli effetti sperati per quanto riguarda soprattutto i nuovi dossier. Come quello dell’Euro 7, per il quale chiediamo neutralità tecnologica, e quello inerente i veicoli pesanti. Ma, in prospettiva, sappiamo che il vero confronto sarà nel 2026, quando la clausola di revisione rimetterà in discussione questo percorso in un clima diverso, con un nuovo Parlamento europeo”.

Rilancia il collega Gilberto Pichetto Fratin, titolare dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), che parla dello stop fra 12 anni durante un’intervista a Radio Anch’io:

“Noi andiamo verso l’elettrico perché è principale vettore del futuro, ma quella dell’Europa è una posizione ideologizzata di ‘tutto elettrico’ dal 2035. Questa perentorietà non ha senso. È giusto valutare tutta una serie di altri percorsi che possono utilizzare anche i motori endotermici. L’Italia è uno dei Paesi che hanno cominciato a sviluppare carburanti sintetici. Rischio isolamento? È l’Ue che ha questa impostazione, non il mondo. Le multinazionali hanno fatto la scelta di produrre un certo tipo di veicolo in ambito europeo e un altro tipo di veicolo da altre parti. Dobbiamo tenerne conto”.

Cosa succede ora

Resta solo da capire cosa succederà tra oggi e il 7 marzo. La sensazione è che il rinvio del Coreper aiuterà a trovare un compromesso fra le parti e che, così, il piano Fit for 55 andrà comunque in porto. È l’obiettivo degli altri 23 Stati membri, come rassicura Roland Lescure, ministro dell’Industria francese:

“Stiamo lavorando sui dettagli per assicurarci che questo impegno comune che abbiamo preso tutti insieme sia in vigore quando dovrà essere in vigore. L’industria sta affrontando le sfide, si sta organizzando per trovare il giusto percorso. Ma questa deve essere in linea con l’obiettivo che abbiamo deciso tutti insieme e che i consumatori e i nostri cittadini stanno aspettando”.

Va poi sottolineato che l’attuale esecutivo Ue terminerà il suo mandato nel 2024. A quel punto, la nuova Commissione potrebbe essere meno intransigente e concedere qualcosa di più in vista del 2026. L’alternativa è che il regolamento rifaccia tutta la trafila.