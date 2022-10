Manca solo l’ultimo passaggio, quello decisivo, ma sembra che ormai sia solo questione di tempo. Pochissimo tempo. Pare infatti vicinissimo l’accordo tra Stati membri, Europarlamento e Commissione Ue sul divieto di vendere auto con motore endotermico in Europa dal 2035. Lo dice Jan Huitema, europarlamentare olandese e relatore della proposta, durante un’intervista rilanciata dall’agenzia Bloomberg.

“È l’inizio di una grande transizione nell’Unione Europea”, sono le sue parole. “Se stasera raggiungiamo un accordo, significa che possiamo farcela”.

Insomma, potrebbe essere solo questione di ore. La proposta, ricordiamo, prevede che tutte le vetture immatricolate dalla metà del prossimo decennio debbano essere a zero emissioni, ma fissa anche una tappa intermedia al 2030, con l’obbligo di ridurre le emissioni del 55%.

Se le indiscrezioni fossero confermate, questa sarebbe la prima proposta del pacchetto “Fit for 55” a essere approvata in via definitiva.

Notizia in aggiornamento