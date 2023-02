Ai posti di partenza: il 5, 6 e 7 maggio 2023 tornano gli Electric Days, il più importante evento italiano dedicato al mondo auto e alla sua transizione energetica. Promosso da Motor1.com e InsideEVs.it i, quest'anno sarà ricco di novità. Una su tutte: l'apertura al pubblico.

Dopo le prime due edizioni completamente digital infatti gli Electric Days 2023 si terranno in presenza, con numerosi ospiti che animeranno la prima giornata, tra talk e approfondimenti su tutto ciò che riguarda l'elettrificazione della mobilità. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 invece chiunque avrà la possibilità di toccare con mano e provare alcune tra le ultime novità elettriche.

Electric Days 2023: ci vediamo all'Eur

Come sede abbiamo scelto il Parco Centrale del Lago all'EUR, tra i quartieri più moderni ed efficienti di Roma e caratterizzato da un'estesa area verde con un ecosistema unico nel suo genere.

Uno spazio pubblico dove l'elettrico sarà al centro, per capire quali siano sfide e opportunità che il mondo dell'auto si troverà ad affrontare da qui al 2035 quando, in Europa, si dirà addio alla commercializzazione di modelli con motore a combustione per passare a una mobilità esclusivamente elettrica.

“Gli Electric Days sono nati per guidare l’opinione pubblica in questo lungo e tortuoso processo di transizione della mobilità. L’obiettivo è quello di aiutare le persone a fare scelte di mobilità consapevoli e questo è possibile solo spiegando le complessità e quindi i vantaggi, i limiti e i vincoli delle nuove tecnologie, senza pregiudizi”.

Ha commentato Alessandro Lago, direttore di Motor1.com e InsideEVs.it.

Un appuntamento da non perdere. Per rimanere aggiornati potete collegarvi al sito ufficiale degli Electric Days 2023, dove potete anche rivivere l'edizione 2022 con i suoi talk e gli interventi dei numerosi ospiti.