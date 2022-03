VinFast porta al World Mobile Congress di Barcellona i SUV elettrici VF 8 e VF 9 realizzati in collaborazione con Pininfarina. Due auto diverse tra loro e destinate a tipologie di acquirenti differenti: la VF 8 è più compatta e con un design che riprende quanto già visto sui più recenti SUV Coupè europei e la VF 9 è più grande e dalle linee meno filanti, quasi a voler strizzare l'occhio a un pubblico più statunitense.

Estetica europea

Entrambe le avevamo già viste e analizzate al Salone di Los Angeles 2021, anche se con nomi differenti. Partendo dal frontale della VF 8, spiccano i fari Full-LED su due livelli, con luci diurne poste sul livello più alto e separate dagli anabbaglianti per mezzo di una rifinitura cromata. Al centro campeggia il logo della Casa seguito più in basso dal radar dei sistemi ADAS.

Diverso il frontale della VF 9. Per riprendere uno stile più tipico delle auto del nuovo continente, abbandona i fari su più livelli inglobando le luci diurne all'interno degli anabbaglianti stessi. Il tutto rende la visione di insieme più pulita, complici anche le grandi prese d'aria verticali subito al di sotto.

Restando sulla VF 9, al posteriore lo stile sembra ispirarsi a quello della Ford Explorer di cui abbiamo pubblicato il Perché Comprarla qualche mese fa. I vetri posteriori e i vetri laterali del bagagliaio sono, in questo caso, virtualmente uniti da una rifinitura nera che ingloba il logo della Casa e che rende la fiancata omogenea e simmetrica.

Entrambe accolgono cerchi in lega di dimensioni generose che donano alle fiancate una grande impronta stilistica, soprattutto nel caso della VF 9, fotografata senza cromature e con cerchi in lega che, sembrerebbero essere, da almeno 22 pollici a 5 razze.

Tecnologiche

La dotazione di serie è su entrambe molto ricca. La Casa dichiara un sistema di Infotainment con touch screen da 15,6 pollici in stile Tesla Model 3, completato con un head up display a colori ma non ancora con realtà aumentata. Questo sistema rende i due SUV iper connessi per inseguire le esigenze del pubblico europeo.

Informazioni riguardanti le varie tipologie di powertrain, che saranno disponibili all'arrivo sul mercato, non sono ancora state diffuse, quello che è certo però è che si tratterà di due SUV 100% elettrici e con i più recenti e moderni sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.