Fino a pochi anni fa l'annuale Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, la fiera internazionale della telefonia mobile, era atteso soprattutto per l'annuncio di nuovi smartphone e tecnologie legate alla connettività e all'elettronica di consumo. Oggi l'MWC 2022, in programma dal 28 febbraio al 2 marzo, è diventato il palcoscenico dove grandi e piccole realtà di questo settore mostrano il futuro della connettività, anche e soprattutto in auto.

Questo perché l'automobile, così come le Case auto, si stanno trasformando da classici Costruttori a fornitori di servizi per la mobilità sostenibile, con tutte le tecnologie di elettrificazione, ausili alla guida, guida autonoma e infotainment evoluto. Insomma, l'auto di domani è già all'MWC 2022 di Barcellona anche se non ci sono i grandi gruppi e i marchi più famosi. In pratica il solo espositore pronto a far vedere la sua novità su ruote è Fisker che presenta in Europa il SUV elettrico Ocean, ma oltre alla vietnamita VinFast come sponsor ufficiale degli eventi legati alla "smart mobility" ci sono a Barcellona quasi tutte quelle aziende che con i loro software e hardware stanno definendo il futuro dell'auto, delle infrastrutture e della sicurezza stradale.

Fisker Ocean, anteprima europea

Come detto, Fisker ha uno stand all'MWC 2022 dove espone una vettura che sarà in vendita al pubblico, la Fisker Ocean che rappresenta il primo passo del costruttore californiano nel mondo dei SUV elettrici. La versione d'accesso, la Ocean Sport ha trazione anteriore con un singolo motore elettrico e un'autonomia stimata di 440 km; il suo prezzo parte da 41.900 euro in Spagna. La versione top di gamma è la Fisker Ocean Extreme che ha invece due motori elettrici, trazione integrale e 630 km di autonomia.

Fisker Ocean

Il fondatore e ceo Henrik Fisker dice:

"Il Mobile World Congress di Barcellona è il luogo ideale dove mostrare la Fisker Ocean, un veicolo pieno di tecnologie evolute come le offerte over-the-air che sairanno a un nuovo livello. Con questa combinazione di prestazioni, valore e sostenibilità, credo che la nostra auto elettrica sia la prima sul mercato a offrire soluzioni uniche come il California Mode (apertura del tetto e ribaltamento dei sedili con un unico pulsante), il display centrale ruotabile da 17,1" e la maggiore autonomia nel segmento."

VinFast presenta le nuove tecnologie dei suoi SUV elettrici

VinFast sfrutta invece l'evento di Barcellona per svelare nuovi dettagli sulle tecnologie di connettività dei suoi SUV elettrici, con gli Smart Services, gli ADAS e le collaborazioni strategiche con diversi partner tecnologici che porteranno alla prossima offerta di servizi di guida autonoma di livello 3 e 4 e parcheggio robotizzato Automated Valet Parking. Emmanuel Bret, vice ceo di VinFast descrive così la presenza del colosso vietnamita all'MWC 2022:

"Per VinFast la tecnologia è la chiave della trasformazione. Ci aiuta a fornire ai nostri clienti una connettività ininterrotta e interazioni intuitive, il tutto senza compromettere la sicurezza. Vogliamo migliorare gli standard industriali e l'esperienza dei clienti. Essere pionieri nelle innovazioni tecnologiche ci aiuta a spingere il pubblico verso un futuro comune più sostenibile."

VinFast VF e36

5G al centro dell'attenzione, anche in auto

Quando parliamo di guida automatizzata di livello 3 ci riferiamo a vetture che stanno per arrivare sulle nostre strade e che sono in grado di compiere in autonomia manovre automatiche come frenata, sorpasso e cambio corsia in determinati ambiti come superstrade e autostrade, con il guidatore che può anche fare altro ed essere pronto a riprendere in mano il volante solo quando il sistema lo richiede. Il livello 4 va ancora oltre e non richiede l'intervento umano, proponendosi quindi adatto a taxi e navette robot, anche senza volante. Per arrivare a questo grado di automazione della guida, al momento lontano con i sistemi di livello 2 disponibili sul mercato, occorre prevedere una precisione sempre maggiore nel posizionamento della vettura sulla strada, nella connettività tra le auto (V2V) e nel collegamento in tempo reale tra auto e infrastrutture (V2I) e per farlo serve la connessione 5G.

A Barcellona la telefonia mobile di quinta generazione è protagonista di un importante workshop della 5G Automotive Association (5GAA) che presenta gli ultimi sviluppi del "Cellular-Vehicle-to-Everything" (C-V2X) e la sua naturale evoluzione verso il 5G-V2X. Per l'associazione che promuove i protocolli di connettività 5G in auto si tratta di un momento epocale per portare la mobilità connessa a un nuovo livello che possa portare a migliorare:

"Sicurezza stradale, efficienza del traffico, impatto ambientale e comfort di guida."

Microchip, software e servizi online per l'auto del futuro

Tra le aziende che si occupano di tecnologia, connettività e sicurezza in auto si segnala la presenza all'MWC 2022 di una lunga lista di nomi importanti che comprende produttori di microchip, ormai fondamentali per l'auto moderna, ma anche di software, sensori e sistemi di controllo. Tra questi si possono segnalare alcuni protagonisti del settore come Intel, LG Innotech, Microsoft, Qualcomm, Rohde & Schwarz, Samsung Electronics, STMicroelectronics, Tech Mahindra e Verizon.

Nel più ampio panorama dei servizi online, di connettività, cloud, marketing e comunicazione in auto si posizia poi la presenza a Barcellona di Accenture, Amazon, Tata Communications e Vodafone, senza dimenticare altri colossi come Meta, Nokia, Oppo, Huawei e Xiaomi, questi ultimi tre già pronti ad arrivare sul mercato con l'auto elettrica, a marchio proprio o in collaborazione con altri. Un ultima citazione va fatta per Airbus che è molto attiva anche nel campo delle prossime auto volanti.

Qui sotto trovate un primo elenco degli espositori presenti all'MWC 2022 che si occupano anche del settore auto: