Il mondo dell'auto e quello degli smartphone viaggiano sempre più a braccetto, i colossi della tecnologia sono ormai impegnati a studiare nuove soluzioni per la mobilità. Colossi come Huawei, fresca di presentazione della Aito M5, SUV medio e primo modello a montare HarmonyOS, il sistema operativo dell'azienda cinese.

Un SUV con passo di 2,88 metri e mosso da un motore elettrico (o due se si opta per la versione a trazione integrale) accoppiato a un 1.5 turbo benzina 4 cilindri utilizzato unicamente come range extender, così da ricaricare le batterie e regalare un'autonomia record: secondo il ciclo di omologazione cinese infatti il SUV Huawei può percorrere 1.242 km con un pieno.

Al centro dell'ecosistema

La presentazione della Aito M5 si è concentrata principalmente sull'abitacolo, dove il protagonista è il monitor touch centrale da 15,6", con risoluzione 2K HDR, animato da HarmonyOS. Un sistema operativo sempre connesso alla rete e in grado di collegarsi in automatico a tutti i dispositivi di guidatore e passeggeri, a patto naturalmente che siano firmati Huawei. Ma non solo: è stato pensato per l'internet of things, ovvero per potersi connettere anche ad altre auto, smart cities e così via.

Della dotazione di serie fanno parte l'assistente vocale evoluto Celia Suggestions e Petal Maps, navigatore satellitare online sviluppato internamente da Huawei. Sono poi incluse le app HUAWEI Music e HUAWEI Video, per ascoltare musica e guardare video, da integrare con altre app da scaricare direttamente dall'auto.

Grande attenzione è stata poi data anche ai sistemi di assistenza alla guida, sviluppati internamente, di Livello 2 superiore, con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, riconoscimento segnaletica stradale e tanto altro ancora.

La meccanica

La Aito M5 di Huawei sarà disponibile in Cina a partire dal 20 febbraio 2022 in 2 versioni: trazione posteriore o integrale, quindi con uno o 2 motori elettrici, per una potenza per la versione 4WD di quasi 500 CV, con accelerazione 0-100 in appena 4,4", mentre la versione a 2 ruote motrici impiega 4,8".

I prezzi, relativi al mercato cinese, partono da circa 34.000 euro per la single motor e 38.800 per la dual motor.