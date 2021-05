Come per l'inquinamento, anche sul fronte sicurezza le normative impongono standard sempre più avanzati alle auto e non soltanto circa la struttura e la capacità di ridurre gli effetti degli incidenti. L'attenzione si è focalizzata anche e soprattutto sulle tecnologie attive per scongiurare i pericoli e aiutare i guidatori a combattere distrazioni e imprevisti.

Tuttavia, la maggior parte dei dispositivi che vediamo oggi, riassunti dalla sigla ADAS che sta per "Automatic Driver Assistant System" ossia "dispositivi automatici di assistenza al conducente" e che avremmo considerato fantascienza fino a una quindicina di anni fa, non fanno ancora parte della dotazione standard di tutte le auto.

A parte ESP, limitatore di velocità e sensori di rilevamento della pressione dei pneumatici che sono stati resi obbligatori negli anni passati, infatti, per ora non ci sono ancora dotazioni avanzate imposte dalle normative comunitarie. Anche se alcuni costruttori hanno iniziato spontaneamente a includerne alcuni, come la frenata automatica in città, per ottenere punteggi migliori nei test EuroNCAP che al contrario hanno già introdotto tra i criteri di valutazione anche le tecnologie attive.

Dall'anno prossimo si cambia

Le cose sono però destinate a evolvere a breve: a partire dal 2022, e per l'esattezza dal 6 luglio, tutti i veicoli di nuova omologazione che entreranno in produzione dovranno avere di serie alcuni dispositivi di sicurezza, vale a dire:

Intelligent Speed Assistance basato sul riconoscimento della segnaletica stradale e sulle mappe

Sistemi di riconoscimento di eventuali distrazioni o stanchezza del conducente

Dispositivi di segnalazione di un blocco del veicolo in situazioni di emergenza

Sistemi di rilevazione di eventuali veicoli che provengono in senso opposto

Telecamera per la retromarcia

Dispositivi di registrazione delle fasi che precedono un incidente o una situazione di emergenza

Predisposizione per etilometro di bordo con inibizione dell'avviamento se il conducente non risulta in condizione di guidare

Gli stessi, di lì ad altri due anni diventeranno obbligatori su tutti i veicoli in produzione. Significa, in sintesi, che le auto già in commercio prima della metà del 2022 potranno non esserne dotate, ma dal 2024 dovranno essere adeguate oppure sostituite da nuovi modelli.

E oggi?

Come già accennato, alcuni dei dispositivi citati sopra sono già disponibili oggi, anche se si trovano di serie prevalentemente su modelli alto di gamma o sugli allestimenti migliori, e sono invece a richiesta per tutti gli altri o quasi.

A questo bisogna aggiungere il fatto che molti dispositivi non sono venduti singolarmente, ma in pacchetti, per una ragione molto semplice: la maggior parte di essi si appoggiano sullo stesso sistema sensoriale, telecamera o radar, grazie al quale si possono ottenere diverse funzioni, e che rappresentano a volte la parte più costosa del sistema. Per questo, sono spesso offerti con la gamma competa delle funzioni che supportano, in un unico pacchetto.

Cosa si può avere

Escludendo quelli più basilari come le telecamere posteriori semplici (senza particolari funzioni di assistenza) e i cruise control non attivi (ossia quelli classici senza radar e mantenimento automatico della distanza) i sistemi di sicurezza attiva oggi più diffusi sono:

Cruise control attivi con mantenimento della distanza

con mantenimento della distanza Allerta superamento involontario delle linee di corsia: detto anche Lane Departure Warning o Lane Change Warning. La variante più evoluta ha la correzione attiva dello sterzo

detto anche Lane Departure Warning o Lane Change Warning. La variante più evoluta ha la correzione attiva dello sterzo Allerta veicoli in avvicinamento: detto anche Blind Spot Monitoring, monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori, o assistente al cambio di corsia. Segnala vetture in avvicinamento quando si sta per cambiare corsia e nelle versioni evolute interviene sullo sterzo. Alcuni sono dotati della funzione di monitoraggio del traffico posteriore laterale per la manovra, anche se è una funzione che di solito si associa alle telecamere posteriori

detto anche Blind Spot Monitoring, monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori, o assistente al cambio di corsia. Segnala vetture in avvicinamento quando si sta per cambiare corsia e nelle versioni evolute interviene sullo sterzo. Alcuni sono dotati della funzione di monitoraggio del traffico posteriore laterale per la manovra, anche se è una funzione che di solito si associa alle telecamere posteriori Monitoraggio dello stato di attenzione conducente: o Driver Attention Assist

o Driver Attention Assist Rilevatori della segnaletica stradale: anche detto Traffic Sign Recognition. Alcune versioni permettono l'adeguamento semiautomatico della velocità impostata con il cruise control

anche detto Traffic Sign Recognition. Alcune versioni permettono l'adeguamento semiautomatico della velocità impostata con il cruise control Telecamere posteriori con assistenza attiva in manovra: possono includere ausilio alla manovra con controllo dello sterzo e anche Monitoraggio Traffico Posteriore, che rilevano anche il traffico trasversale a veicolo fermo aiutando nelle manovre in retromarcia.

possono includere ausilio alla manovra con controllo dello sterzo e anche Monitoraggio Traffico Posteriore, che rilevano anche il traffico trasversale a veicolo fermo aiutando nelle manovre in retromarcia. Guida autonoma Livello 2: combinano l'azione del cruise control attivo con quella dell'allerta attiva superamento corsia, per mantenere la posizione dell'auto nel traffico. SU alcuni modelli sono offerti due programmi separati, uno per le velocità medio-basse (Traffic Jam) e uno per quelle medio alte (Highway)

Qui di seguito alcuni esempi di quello che propongono attualmente alcuni costruttori come opzioni singole o pack a pagamento sui modelli di fascia media e inferiori, sempre più spesso a costi tutto sommato accessibili allo scopo di invogliare i clienti a investire in sicurezza.

Alfa Romeo

Modello Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi Giulia e Stelvio Active Driving Assist: Active Blind Spot Monitoring con cross path detection

Accensione automatica degli abbaglianti

Driver Attention Assist

Lane Keep Assist (LAS) 1.200 euro (di serie Executive, Veloce, Ti e Quadrifoglio) Giulia e Stelvio Active Driving Assist Plus (dotazioni aggiuntive rispetto al precedente) Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Active Cruise Control

Intelligent Speed Control

Traffic Sign Recognition 2.200 euro (Rosso, Business, Sprint) 1.000 euro (Executive e Veloce) Di serie (Ti, Veloce Ti e Quadrifoglio)

Audi

Modello Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi A1 Lane Change Warning con rear cross 450 euro (non per base) A1 Cruise control adattativo (con Stop&go per i cambi automatici) 665 euro (tutte) A1 Assistenza attiva al parcheggio con gestione dello sterzo e rilevamento traffico posteriore 950 euro (base) 505 euro (tutte le altre) A3 Adaptive Speed Assist (cruise control adattativo) 340 euro (base, di serie altre) A3 Adaptive Cruise Assist (Guida autonoma Livello 2) 290 euro (tutte) A3 Adaptive Cruise Assist (Guida autonoma Livello 2) con arresto automatico d'emergenza in caso di malore 310 euro (tutte) A3 Assistente al cambio di corsia 640 euro (base e Business) Assistente al cambio di corsia con monitoraggio traffico trasversale post. 1.600 euro (base) 1060 euro (Business) 640 euro (altre) A3 Ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio 970 euro (base) 430 euro (Business) A3 Riconoscimento segnaletica stradale 300 euro (tutte) A3 Pack Assistenza Adaptive speed assist

Riconoscimento segnaletica stradale

Ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio

Adaptive cruise assist con Emergency Assist 4.030 euro (base) 990 euro (Business) 570 euro (altre) Q3 e Q3 Sportback Ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio 1.035 euro (base) 120 euro (altre) A4, A5, Q5 Assistente attivo al parcheggio 1.250 euro (A4 base) 340 euro (A4 altre) 330 euro (A5 e Q5 tutte) A4, A5, Q5 Lane Departure Waring con correzione dello sterzo 180 euro (tutte) A4 Pack Assistenza Tour Adaptive cruise control

Assistente al traffico (Traffic jam assist)

Active lane assist

Riconoscimento della segnaletica Assistente agli ostacoli

Assistente alla svolta 1.250 euro (base, di serie altre) A4 Pack Assistenza City Ausilio al parcheggio plus

telecamera per retromarcia

Audi side assist e pre sense rear

avviso di uscita

assistente al traffico trasversale (rear cross traffic alert) 1.750 euro (A4 base) 810 euro (A4 altre) 330 euro (A4 e Q5 tutte) A5 e Q5 Pack Assistenza Adaptive cruise control

Traffic jam assist

Assistente agli ostacoli

Assistente alla svolta

Predictive efficiency assist

Audi active lane assist

Lane change warning

Riconoscimento segnaletica 1.800 euro (tutte)

Citroen

Modello Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi C1 Active City Brake Frenata automatica

Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata

Riconoscimento dei limiti di velocità 600 euro 8Shine, JCC e Millennium C3 Sistema Sorveglianza Angolo Morto 200 euro (Shine e Shine Pack) C3 Aircross Driver Attention Alert 100 euro (Shine e Shine Pack) C4 Pack Driver Assist Active Safety Brake con riconoscimento pedoni/ciclisti

Riconoscimento esteso cartelli stradali



350 euro (Feel e Feel Pack) C4 ed e-C4 Pack Driver Assist con Highway Drive Assist (con cambio automatico) Highway Driver Assist

Regolatore di velocità Attivo con Stop&Go

Active Safety Brake con riconoscimento pedoni/ciclisti

Riconoscimento esteso cartelli stradali

Sorveglianza dell’angolo morto 1.000 euro (Feel Pack) 350 euro (Shine) C4 Grand Space Tourer Pack Safety Riconosimento dei limiti di velocità

Video Active Safety Brake

Retrovisore fotocromatico

Driver attention alert (rilevatore cambio traiettoria improvvisa) 750 euro (Feel, di serie Shine) C4 Grand Space Tourer Pack Safety e Driver Assist (solo cambi manuali) Lane Keeping Assist: controllo attivo superamento linea carreggiata

Cruise Control attivo

Active Safety Brake

Driver attention alert: rilevatore cambio traiettoria improvvisa

Riconoscimento dei limiti di velocità 1.200 euro (Feel) 750 (Shine, di serie Shine Pack) C4 Grand Space Tourer Pack Safety e Driver Assist con Stop&Go (solo cambi automatici) Come Pack Safety e Driver Assist + funzione stop&go 1.300 euro (Feel) 850 (Shine, di serie Shine Pack) C5 Aircross Pack Safety 5 Active Safety Brake con riconoscimento dei pedoni/ciclisti

Sorveglianza dell’Angolo Morto 1.000 euro (Live e Feel, di serie Business) C5 Aircross Pack Drive Assist (solo cambi manuali) Regolatore di velocità Attivo

Driver Attention Alert Video

Rilevatore cambio di traiettoria

Riconoscimento esteso cartelli stradali

Riconoscimento esteso cartelli stradali Active Safety Brake con riconoscimento dei pedoni/ciclisti

Sorveglianza dell’Angolo Morto 850 euro (Feel Pack) 650 euro (Business, di serie Shine e C-Series) C5 Aircross Pack Driver Assist con Stop&Go (solo cambi automatici) Come Pack Driver Assist + funzione stop&go 650 euro (Business, di serie Shine e C-Series) C5 Aircross Pack Driver Assist con Highway Drive Assist (con cambio automatico) Highway Driver Assist

Regolatore di velocità Attivo con Stop&Go

Active Safety Brake con riconoscimento pedoni/ciclisti

Riconoscimento esteso cartelli stradali

Sorveglianza dell’angolo morto 1.100 euro (Feel Pack, senza sovrapprezzo Shine e C-Series

Fiat

Modello Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi Panda Frenata automatica in città 260 euro (solo per Cross) 500X Pack Full ADAS Allarme Anticollisione Frontale

Blind Spot Monitor

Cruise Control Adattivo 1.100 euro (non per Cult) Tipo Blind Spot Monitoring 400 euro (City Sport e Cross, di serie Business) Tipo Frenata automatica in città 300 euro (Life e City Cross, di serie Business, City Sport e Cross) Tipo Cruise control attivo 100 euro (Life e City Cross, di serie Business, City Sport e Cross) Tipo Pack Safety Blind Spot

Frenata automatica

Cruise Control Attivo 700 euro (City Life, Life, City Cross, City Sport, Sport, di serie Business)

Jeep

Modello Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi Renegade Parking Pack

Blind Spot Detection con Rear Cross Path

Telecamera Posteriore

Park Assist parallelo e perpendicolare 1.000 euro (non per Longitude Business) Compass Traffic Signs Information (nel Navigation pack) 800 euro Compass Blind Spot (nel Protection Group) 1.200 euro (non per Longitude e Business) Wrangler Safety Pack Full speed forward collision warning con sistema di frenata assistita

Cruise control adattivo con funzione stop 1.200 euro (tutte)

Opel

Modelli Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi Corsa Active Drive Assist Pack

Riconoscimento pedoni/ciclisti avanzato

Cruise control adattivo

Radar Safety Pack 550 euro (GS Line e Elegance) Corsa Park&Go Premium Pack 2 Retrocamera 180 °

Sistema assistenza al parcheggio con sensori anteriori e posteriori

Sistema di controllo angolo cieco 800 euro (GS Line e Elegance) Mokka Safety Pack Riconoscimento segnali stradali

Cruise control adattivo

Lane Keep Assist

Riconoscimento pedoni avanzato

Frenata d'emergenza (tutte le velocità)

Monitoraggio attenzione guidatore 550 euro (di serie GS Line e Ultimate) Mokka Park&Go Premium Pack Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Telecamera posteriore 180

Sistema di parcheggio avanzato 250 euro (Ultimate) Crossland Opel Eye Avviso pre-collisione

Frenata automatica di emergenza

Rilevamento pedoni

Rilevamento stanchezza guidatore 500 euro (non per Edition) Crossland Park & Go Pack Sistema automatico di assistenza al parcheggio con sensori

Sistema di controllo angolo cieco

Telecamera posteriore

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente 720 euro (non per Edition) Astra Opel Eye (riconoscimento segnali stradali) 200 euro (tutte) Grandland X Cruise control attivo 400 euro (tutte) Grandland X Opel Eye Avviso pre-collisione (solo con cruise control attivo)

Frenata automatica di emergenza

Rilevamento pedoni con frenata automatica

Rilevamento stanchezza guidatore

Lane Keep Assist - sistema di mantenimento corsia 250 euro (di serie Ultimate, non per PHEV) Grandland X Park&Go Pack Sistema automatico di assistenza al parcheggio (Advanced Park Assist)

Telecamera posteriore 550 euro (di serie Ultimate)

Peugeot

Modello Dispositivo o Pack Disponibilità e prezzi 108 Safety Pack frenata automatica di emergenza

avviso di superamento involontario della linea di carreggiata

riconoscimento dei limiti di velocità 500 euro (solo Allure) 208 e 2008 Frenata automatica di emergenza 300 euro (Allure, di serie Allure Pack, GT, GT Pack ed e-208) 208 e 2008 Drive Assist - Adaptive Cruise Control 300 euro (Allure Pack, GT e GT Pack cambio manuale) 208 e 2008 Drive Assist Plus - Adaptive Cruise Control con stop&Go 500 euro (Allure Pack, GT e GT Pack cambio automatico ed e-208) 3008 e 5008 Pack Drive Assist Adaptive cruise control 300 euro (Allure Pack, di serie GT, cambio manuale) 3008 e 5008 Pack Drive Assist Adaptive cruise control con Stop&Go 500 euro (Allure Pack, di serie GT e GT Pack, cambio automatico e Hybrid) 3008, 5008 e 508 Night Vision 1.000 euro (GT e GT Pack)

Volvo