Euro NCAP, l’ente europeo che testa la sicurezza dei veicoli, ha messo alla prova le ultime uscite del Gruppo Volkswagen e l’ultima arrivata in Casa Dacia. Nello specifico, le prove hanno riguardato Skoda Enyaq iV, Volkswagen ID.4 e Dacia Sandero Stepway.

Skoda Enyaq e ID.4 condividono la stessa piattaforma MEB studiata appositamente per i modelli elettrici. Non sorprende quindi che i risultati del test siano praticamente identici per le due auto con una valutazione a 5 stelle. Meno positiva, invece, la prova della Dacia che si ferma a 2 stelle.

Skoda Enyaq iV - 5 stelle

Fotogallery: Skoda Enyaq iV, i crash test Euro NCAP

9 Foto

Sia la Skoda che la ID.4 dimostrano una struttura solida per proteggere gli occupanti e il delicato pacco batterie. Nel SUV ceco è ottima la protezione degli occupanti con punteggio elevanti in ogni prova. Completa anche la dotazione di sicurezza e la performance dei sistemi in ogni situazione. Sono state rilevate solo alcune piccole criticità negli urti laterali con un’eccessiva escursione del conducente verso il passeggero accanto.

Risultati: protezione generale degli occupanti 94%, protezione bambini 89%, pedoni 71% e dotazioni 82%.

Volkswagen ID.4 - 5 stelle

Fotogallery: Volkswagen ID.4, i crash test Euro NCAP

9 Foto

La Volkswagen elettrica ha concluso le prove con punteggi elevati nella protezione degli occupanti e massimo “score” nell’urto laterale con barriera e palo. Come nella Enyaq, l’unica criticità riguarda i passeggeri anteriori e la loro eccessiva escursione negli urti laterali.

In aggiunta, la ID.4 equipaggia il futuristico Local Hazard Warning che fa “dialogare” l’auto con le infrastrutture e altri modelli predisposti. Ciò si traduce in un avviso al conducente (ad esempio, un veicolo in panne, lavori stradali o un incidente) proiettato sul quadro strumenti.

Risultati: protezione generale degli occupanti 94%, protezione bambini 89%, pedoni 71% e dotazioni 82%.

Dacia Sandero Stepway - 2 stelle

Fotogallery: Nuova Dacia Sandero Stepway, i crash test Euro NCAP

8 Foto

Più negativo il test della Sandero Stepway (esteso alla berlina Logan non venduta in Italia), la quale è stata recentemente rinnovata da cima a fondo. La Dacia paga una dotazione di sicurezza piuttosto scarna con la frenata automatica d’emergenza che funziona solo con un altro veicolo e non riconosce pedoni e ciclisti. Inoltre, tra i sistemi di assistenza alla guida non c’è il mantenimento di corsia.

L’auto assicura una buona protezione, al punto che avrebbe potuto ottenere le 4 stelle, ma i citati limiti della frenata automatica la portano ad avere un punteggio di sole 2 stelle.

Risultati: protezione generale degli occupanti 70%, protezione bambini 72%, pedoni 41% e dotazioni 42%.