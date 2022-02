Il metaverso è l'argomento del 2022, dalla trasformazione di Facebook (la holding del gruppo guidato da Mark Zuckenberg) in Meta alla creazione di differenti luoghi virtuali sul web. Un mondo virtuale dove entra anche Cupra che, in occasione delle celebrazioni per il suo quarto compleanno, lancia MetaHype.com, il metaverso del brand spagnolo.

Ma non è tutto: perché se l'intangibile è il futuro, per chi fa auto il mondo tangibile rimane ancora centrale: ecco allora che Wayne Griffiths ha annuciato l'arrivo di 2 nuovi modelli, elettrici e ibridi plug-in, nei prossimi anni. E no, non parliamo delle già conosciute Tavascan e Urban Rebel di serie, ma di 2 auto ancora sconosciute, i cui lanci sono previsti entro la fine del decennio.

Obiettivo: raddoppiare

Una gamma sempre più ampia che aiuterà Cupra a raddoppiare in tutto e per tutto: raddoppiare il numero di modelli a listino, raddoppiare le vendite e raddoppiare il fatturato, per il quale il numero uno del brand mira a raggiungere i 5 miliardi già nel 2022.

Cupra Tavascan Concept Cupra UrbanRebel Concept

Modelli fedeli alla fisolofia Cupra: sportività, con gli automobilisti più giovani nel mirino, da conquistare tramite tecnologia di primo livello. Ma attenzione: senza ambire ad essere la controparte premium di Seat: un termine che per Griffiths non entra nel vocabolario del brand, perché legato a un concetto ormai vecchio di auto. Contemporaneità, sportività, sostenibilità, design. Sono questi i pilastri di Cupra e lo saranno ancora di più in futuro.

Un futuro che vedrà arrivare la versione di serie della Tavascan nel 2024 mentre nel 2025 sarà il turno della versione di serie della UrbanRebel, la concept presentata al Salone di Monaco 2021. Una compatta 100% elettrica portata all'estremo per quanto riguarda le linee della carrozzeria, con powertrain da sportiva vera.

E poi gli altri 2 modelli: non sono state rilasciate informazioni, sappiamo solo che si posizioneranno in segmenti attualmente non presidiati da Cupra e che saranno sia elettrici sia ibridi plug-in, mentre dal 2030 in avanti non ci sarà più spazio per motori endotermici sotto i cofani delle auto firmate dal brand spagnolo.

La Cupra UrbanRebel nel metaverso

Reale e virtuale

Come detto l'altra grande novità presentata da Cupra è l'apertura di MetaHype, il metaverso dedicato a clienti e appassionati ma non solo. L'obiettivo è quello di richiamare startup, altri brand e partner per animare il mondo virtuale, nel quale si potrà girare liberamente grazie ad avatar creati replicando (o meno) le nostre fattezze.

Lì si potranno visitare i Cupra Garage virtuali, correre a bordo della UrbanRebel in campionati motorsport, partecipare a eventi (come la versione virtuale del Primavera Sound di Barcellona) o investire negli NFT (non-fungible token), pezzi da collezione virtuali la cui unicità è garantita dalla blockchain.