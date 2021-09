Un tema che riguarda sempre di più le auto moderne è la capacità di difendersi dagli attacchi informatici. A questo proposito LG Electronics, azienda sudcoreana specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche, ha annunciato l’acquisizione di Cybellum, realtà israeliana leader nella cybersecurity applicata ai veicoli connessi, per lo sviluppo di un software auto più sicuro.

L’investimento iniziale prevede l’acquisto da parte del colosso asiatico del 64% delle quote di Cybellum, per un valore di 140 milioni di dollari (119 milioni di euro al cambio attuale) che si aggiungeranno ai 20 milioni di dollari (17 milioni di euro al cambio attuale) previsti per la società israeliana alla fine del processo di trading nel quarto trimestre.

Leader nella cybersecurity per il mondo auto

Cybellum è un’azienda di circa 50 dipendenti nata nel 2016 a Tel Aviv che offre le proprie soluzioni software ai produttori e ai fornitori del mondo automotive, operando a livello globale in Paesi quali Israele, Giappone, Germania e Nord America.

L’accordo consentirà ad LG di espandere il proprio know-how nel settore della cybersecurity automobilistica in un momento storico in cui i veicoli sono sempre più connessi e al tempo stesso aumentano il numero e la tipologia di minacce alla sicurezza informatica.

Piattaforma dedicata alle vulnerabilità hardware

La piattaforma Cyber Digital Twins è la soluzione sviluppata dall’azienda israeliana per rilevare e analizzare le vulnerabilità dell’hardware e dei servizi dei veicoli connessi grazie alla capacità di rilevare in maniera precisa i componenti software dei veicoli.

Il sistema, operando senza accedere al codice sorgente, identifica le minacce in tempo reale per mappare la vulnerabilità ed è in grado di indicare soluzioni raccomandate per eliminare tutti i rischi potenziali.

Investimento nella componentistica per veicoli

L’acquisizione di Cybellum rientra nella strategia di LG di espandere il proprio business verso il mercato dei componenti per veicoli e segue l'accordo concluso nel 2018 con la società austriaca ZKW Group, leader nel mercato dei sistemi di illuminazione in campo automotive e la joint-venture lanciata nel luglio di quest’anno con Magna International per la produzione di piattaforme per auto elettriche.

L'investimento nella sicurezza informatica da parte della Vehicle Solution Company di LG, avviata nel 2013, rientra nella logica di fornire migliori prodotti software alla Case produttrici, un aspetto importante visto che le auto che non dispongono di un certificato di sicurezza informatica non potranno essere vendute nell’Unione Europea a partire dal 2022.