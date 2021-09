Nel giro di un paio d'anni dovremo iniziare a familiarizzare con un nuovo marchio auto, il primo che parte dal Vietnam e vuole conquistare il mondo. Si tratta di VinFast, costruttore vietnamita che sbarca in Europa nel 2022 e in Italia nel 2023 con un paio di SUV elettrici disegnati da Pininfarina.

La notizia, riportata da Automotive News Europe, arriva direttamente dal vice presidente del reparto vendite B2B di VinFast, Emiel Hendriksen, ha detto durante una presentazione a Torino nella sede Pininfarina:

"Stiamo considerando i mercati di Italia, Scandinavia, Svizzera e Austria come secondo passo nella nostra strategia europea, a partire dal 2023."

Tra 2022 e 2023 lo sbarco VinFast in Europa

I primi mercati del Vecchio Continente a ricevere le forniture di auto marchiate VinFast saranno quelli di Germania, Francia e Paesi Bassi a partire da marzo 2022, con tanto di concessionarie ufficiali. Lo stesso Hendriksen ha poi aggiunto che VinFast potrebbe anche valutare l'opzione del contratto di agenzia per la vendita delle sue auto, con agenti al posto dei classici concessionari.

I primi due modelli prodotti da VinFast ad arrivare in Europa e in Italia sono i SUV elettrici VF e35 e VF e36, entrambi destinati alla fascia più alta del mercato.

VinFast VF e35

Il VinFast VF e35 è un SUV medio di segmento D lungo 4,75 metri e con un passo di 2,95 metri, rivale diretto di autentici "mostri sacri" tedeschi come Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC.

Ha cinque posti a sedere, uno stile moderno e interni votati al lusso. In Vietnam viene offerto in due distinte versioni con un solo motore elettrico o bimotore, da 201 e 402 CV. La batteria da 90 kWh promette un'autonomia di 504 km a zero emissioni.

VinFast VF e36

Il più grande VinFast VF e36 è invece un SUV a sette posti di segmento E con lunghezza di 5,21 metri e passo di 3,15 metri, misure anche superiori a quelle di Audi Q7 e Ford Explorer.

I due motori elettrici garantiscono una potenza complessiva di 402 CV e la batteria da 106 kWh un'autonomia dichiarata di 550 km.

l colosso vietnamita

Ricordiamo che VinFast fa parte di Vingroup, il più grande conglomerato industriale e finanziario del Vietnam guidato dal suo fondatore e presidente Pham Nhat Vuong che è anche il vietnamita più ricco e occupa la posizione numero 344 della classifica Forbes delle persone più ricche al mondo (6,8 miliardi di dollari di patrimonio netto).

Fondata da Vingroup nel 2017, il marchio VinFast ha iniziato a produrre auto a benzina nel 2019, presentando la sua prima elettrica nel 2021, la VF e34. Ora costruisce auto di lusso e SUV premium a benzina ed elettriche, ma anche utilitarie e scooter elettrici.