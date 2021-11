Vuole crescere velocemente VinFast, la giovane Casa vietnamita che ha debuttato nel 2018 al Salone di Parigi, e al prossimo Salone di Los Angeles 2021 (19 - 28 novembre) porterà 2 nuovi SUV, ancora una volta firmati Pininfarina, caratterizzati da motorizzazioni 100% elettriche. Si chiamano VF e35 e VF e36 e sono ambasciatori del concetto "The Future of Mobility", la visione con cui VinFast abbraccia le sfide del futuro.

Un futuro fatto di emissioni zero, mobilità intelligente e design, grazie alle linee tracciate dall'atelier piemontese, le cui matite hanno tracciato ogni modello VinFast presentato fino a oggi.

Dal Vietnam per il mondo

Le novità attese al Salone di Los Angeles 2021 hanno forme morbide e nette, a tratteggiare le linee di un SUV con posteriore vagamente da coupé, la VinFast VF e35, e un altro SUV - la VinFast VF 3 46 - con fisico ben più imponente e tetto che corre parallelo al terreno fino alla coda. Modi differenti di intendere modelli appartenenti a segmenti sempre più ampi e in crescita, per essere commercializzati in tutti i principali mercati.

VinFast VF e35 VinFast VF e36

Di specifiche tecniche non ne sono state rilasciate, ma sappiamo che il focus dei 2 SUV vietnamiti sarà - oltre che sulla mobilità elettrica - anche su tecnologie intelligenti come il sistema Smart Security, a monitorare sia il traffico sia il conducente, e vari sistemi di assistenza alla guida basati sull'intelligenza artificiale sviluppati dalla Vantix. Una tecnologia in grado di apprendere e di rilevare eventuali errori da parte del guidatore, correggendoli nel più breve tempo possibile.

Garanzia record

In attesa dunque di conoscere maggiori dettagli sui SUV elettrici di VinFast firmati Pininfarina sappiamo che la strategia commerciale della Casa punterà su prezzi accessibili, ampia gamma e garanzia di 10 anni, a incoraggiare sempre più gli automobilisti a passare all'auto elettrica.

"VinFast crede in 'The Future of Mobility', un futuro in cui i veicoli intelligenti sono tecnologie per la vita altamente personalizzate che combinano l'eco-compatibilità con la massima sicurezza e con esperienze di guida eccezionali" ha commentato Michael Lohscheller, Global CEO di VinFast. "Il Los Angeles Auto Show è uno dei saloni automobilistici più influenti al mondo. È anche conosciuto come un pioniere nel suo sostegno all'adozione di veicoli elettrici e all'educazione dei consumatori. Pertanto, VinFast considera il salone come un palcoscenico perfetto per dimostrare il suo impegno a promuovere la tendenza globale del trasporto verde e incoraggiare l'elettrificazione".