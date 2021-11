Il Los Angeles Convention Center è pronto ad ospitare l’edizione 2021 del Salone di Los Angeles, uno dei principali appuntamenti americani dedicati all’universo dell’automotive. Rinviato due volte a causa della pandemia, il Salone tornerà con tante novità e anteprima mondiali da parte di oltre 30 marchi.

Non si tratterà solo di brand e modelli statunitensi, ma anche di vetture che vedremo presto in Europa. Dai debutti dei primi SUV elettrici Hyundai e Kia, fino alla nuova Range Rover passando per le prestazioni di Solterra e bZ4x, le prime 100% full electric di Subaru e Toyota: in California, di carne al fuoco ce n’è davvero tanta.

Salone di Los Angeles 2021, date e orari

Il Salone di Los Angeles verrà inaugurato il 19 novembre e si chiuderà il 28 novembre. Questi gli orari:

19, 21,22, 23 e 24 novembre: 9.00 – 21.00

20, 26 e 27 novembre: 9.00 – 22.00

25 novembre: 8.00 – 16.00

28 novembre: 9.00 – 19.00

Salone di Los Angeles 2021, i biglietti

Per accedere al Salone di Los Angeles 2021 sono disponibili diversi tipi di biglietti:

Any Day: valido un giorno qualsiasi della manifestazione,

valido un giorno qualsiasi della manifestazione, Early Entry: che consente di entrare un’ora prima (alle 8) al sabato e alla domenica

che consente di entrare un’ora prima (alle 8) al sabato e alla domenica Group: per gruppi di 20 o più persone.

Tutti i biglietti hanno durata di una giornata e i prezzi per un adulto (età 13-64 anni) sono di 20 dollari e includono i bambini di età inferiore ai 6 anni.

I bambini di età compresa tra 6 e 12 anni pagano 12 dollari, mentre il biglietto per le persone con più di 65 anni costa 12 dollari. L’Early Entry ha un costo doppio per tutte le fasce d’età.

Per acquistare i biglietti e scoprire tutte le offerte disponibili potete collegarvi al sito ufficiale del Salone di Los Angeles.

Salone di Los Angeles 2021, come arrivare

Dall’8 novembre gli Stati Uniti hanno allentato le restrizioni legate all’ingresso nel Paese per motivi di turismo. Negli USA possono entrare tutti i viaggiatori vaccinati e sottoposti ad un tampone molecolare o antigenico risultato negativo entro 3 giorni dalla partenza.

In questo caso, per “vaccinati” si intendono tutte le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Moderna, Pfizer, Johnson and Johnson e Astrazeneca (anche con somministrazione mista). La seconda dose (o la dose singola) deve essere fatta almeno 14 giorni prima dell’arrivo negli USA e come certificazione è necessario esibire il green pass.

Sono esenti dall’obbligo di vaccinazione tutti i minori di 18 anni e chi, per ragioni mediche documentate, non può ricevere il vaccino.

Per il ritorno in Italia è sufficiente effettuare un tampone (molecolare o antigenico) nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel nostro Paese.

Per maggiori informazioni, comunque, invitiamo a consultare il sito Viaggiare Sicuri prima della partenza.

Salone di Los Angeles 2021, i marchi e le novità

Oltre ai modelli esposti, al Salone di Los Angeles sarà possibile partecipare ad una serie di conferenze e attività, tra cui tanti test-drive gratuiti (ovviamente è necessario presentare una patente valida per la guida negli Stati Uniti). Non mancheranno esperienze virtuali, un padiglione dedicato al mondo del tuning e iniziative di beneficienza a tema auto.

Questi i marchi annunciati per l’edizione 2021:

Chevrolet

Al Salone di Los Angeles, la Casa americana presenterà al pubblico la Corvette Z06. La declinazione più estrema della supercar ha un look spigoloso, aerodinamica curata e un 5.5 V8 aspirato da 680 CV capace di toccare gli 8.500 giri al minuto.

Si tratta della Corvette più veloce di sempre con uno scatto 0-100 km/h di 2,6 secondi e una tecnologia raffinata da metterla in competizione con Porsche, Ferrari e Lamborghini.

Edison Future

Il marchio di SPI Energy, un’azienda specializzata nel settore dell’energia solare fotovoltaica, esporrà l’EF1-T, un pick-up elettrico con caratteristiche singolari. Disponibile nelle tre versioni Standard, Premium e Super, avrà una potenza massima di 816 CV fornita da tre motori elettrici.

Tra gli accessori della Edison Future ci sono dei pannelli solari che contribuiranno a ricaricare la batteria.

Fisker

Fisker, lo stesso dietro alla berlina ibrida Karma venduta circa una decina di anni fa anche in Italia, mostrerà in anteprima mondiale il SUV elettrico Ocean. È uno dei modelli più attesi della manifestazione, anche dalla clientela europea. Il modello, infatti, sarà venduto anche nel Vecchio Continente con un prezzo (promesso dal costruttore) di partenza di circa 32 mila euro.

La batteria da 80 kWh dovrebbe consentire un’autonomia di circa 480 km, mentre i quattro motori elettrici garantirebbero uno scatto 0-100 km/h di soli 2,9 secondi.

Honda

Nella rassegna californiana, il brand Acura di proprietà di Honda riporterà in vita l’Integra, il nome di uno storico modello venduto tra gli anni '80 e '00 che dovrebbe essere un affare esclusivo del mercato nordamericano.

È probabile che il modello venga costruito sulla stessa piattaforma della nuova Civic e che sotto al cofano si celi un 2.0 turbo da 306 CV, mentre più avanti è attesa anche una versione ibrida.

Hyundai

La Casa sudcoreana presenterà la Seven Concept, il prototipo che anticipa la Ioniq 7, il primo SUV 100% elettrico del marchio. Svelata attraverso alcune immagini teaser, questa Hyundai riprenderà i tratti caratteristici della Ioniq 5, tra cui il design squadrato e i fari Parametric Pixel.

La Ioniq 7 si baserà una versione allungata della piattaforma E-GMP, sarà anche a 7 posti e potrebbe montare batterie fino a 100 kWh per una potenza di 308 CV e quasi 500 km di autonomia.

Jeep

Il marchio americano esporrà le principali novità del 2021, ovvero la Grand Cherokee e la Grand Wagoneer. La prima, disponibile negli USA anche nella versione L a 7 posti, arriverà anche in Italia nel 2022 e propone un radicale cambiamento rispetto alla precedente generazione. Proposta esclusivamente a benzina o in variante ibrida plug-in 4xe, avrà una potenza di 375 CV e 637 Nm di coppia e un’autonomia ad emissioni zero di circa 40 km.

Jeep Grand Cherokee 4xe

L’immenso SUV Grand Wagoneer, invece, non arriverà in Europa. Per intenderci, è il rivale di BMW X7, Audi Q7 e Mercedes GLS e punta tutto su dimensioni XL (è lunga 5,45 metri e larga 2,12 m) e su tanta tecnologia. La colossale Jeep è mossa da un 6.4 V8 Hemi da 477 CV, più che adeguato per dare vigore alle oltre 2,9 tonnellate di peso.

Kia

Il Salone di Los Angeles vedrà la partecipazione della Kia EV9, un SUV elettrico di grandi dimensioni con architettura e caratteristiche condivise (molto probabilmente) con la Hyundai Ioniq 7.

Anche la EV9, infatti, si baserà sulla piattaforma E-GMP e avrà la terza fila di sedili. Si tratterà del secondo modello full electric della gamma EV di Kia dopo il crossover EV6.

Land Rover

La star del Salone di Los Angeles sarà la quinta generazione della Range Rover. Rinnovata fino all’ultimo bullone, la nuova Land Rover sarà disponibile nel 2022 con motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel e ibrida plug-in. Il top di gamma è rappresentato dalla P530, una versione a benzina non elettrificata spinta da un 4.4 V8 biturbo da 530 CV di origine BMW.

Dotata di un abitacolo lussuoso, silenzioso e minimalista, la nuova Range Rover avrà un prezzo di parte superiore ai 124 mila euro.

Mazda

La Casa giapponese prepara il debutto della CX-50, un SUV destinato esclusivamente al mercato nordamericano che non è da confondere con la CX-5. La 50, infatti, dovrebbe avere un design differente e la stessa piattaforma di Mazda3 e CX-30. Sarà disponibile con trazione anteriore e integrale dovrebbe essere offerta con un’ampia gamma di motori a 4 cilindri a benzina.

Porsche

La Casa tedesca esporrà in anteprima la Panamera Platinum Edition, l’allestimento più completo dell’ammiraglia. Disponibile per tutte le motorizzazioni e per la versione Sport Turismo, ha di serie tutti gli optional più richiesti dai clienti Porsche. Tra questi ci sono le sospensioni adattive PASM, i fari a matrice di LED, volante GT Sport, dettagli in alluminio nero spazzolato e cerchi in lega Design Sport da 21”.

Sarà disponibile anche in Italia a partire da gennaio 2022.

Subaru

Il Salone di Los Angeles 2021 ospiterà l’anteprima mondiale della Solterra, il primo SUV elettrico di Subaru.

Sviluppato in collaborazione con Toyota, ha forme squadrate, interni minimalisti e un completo equipaggiamento tecnologico. La batteria da 71,4 kWh dà energia ai due motori elettrici che consentono la trazione integrale e una potenza complessiva di 218 CV.

Toyota

Come Subaru, anche Toyota presenterà il suo primo SUV 100% ad emissioni zero. Il suo nome è bZ4x e propone una serie di tecnologie per migliorare il comfort di guida come il volante steer-by-wire in stile “cloche” che si può azionare senza incrociare le braccia, il tetto con pannelli solari integrati e un’aerodinamica sofisticata caratterizzata dal sottoscocca carenato.

Il pacco batterie e le prestazioni sono le stesse della Solterra. In più, al pari della Subaru, anche la Toyota è dotata di varie modalità per la guida su fango e neve.

Vinfast

Il produttore vietnamita si prepara a presentare la VF e34, la prima vettura elettrica venduta nel Paese che punta ad espandersi anche in Europa e Stati Uniti.

Gli obiettivi sono ambiziosi dato che Vinfast vuole raggiungere le 180 mila vendite nei soli USA. Dotata di batterie prodotte internamente dall’azienda, ha la trazione anteriore, un motore elettrico da 145 CV e un’autonomia di 285 km nel vecchio ciclo NEDC. Il prezzo in Vietnam è pari a circa 26 mila euro.