La Porsche Panamera, l’unica ammiraglia della gamma, punta ancora di più sulla dotazione nell’esclusivo allestimento Platinum Edition. Disponibile per tutte le motorizzazioni, la versione aggiunge numerose chicche a livello estetico e di tecnologia per rendere sempre più completa la propria esperienza al volante.

Ha tutto ciò che serve

La Platinum Edition è equipaggiata di serie con la maggior parte degli optional richiesti (secondo Porsche) dai clienti della Panamera. Così, esternamente l’ammiraglia tedesca si riconosce per i cerchi in lega Design Sport da 21”, i terminali di scarico neri, i vetri scuri e le finiture in nero lucido.

A livello di tecnologia, l’equipaggiamento comprende le sospensioni adattive Porsche Active Suspension Management (PASM), fari a matrice di LED con Porsche Dynamic Light System Plus e sistema di assistenza al parcheggio con retrocamera.

In più, le versioni E-Hybrid hanno il caricatore di bordo in corrente alternata fino a 7,2 kW.

Un salotto sportivo

La dotazione extra della Platinum Edition continua nell’abitacolo. Salendo a bordo della Panamera si trovano il volante GT Sport e i sedili anteriori regolabili in 14 configurazioni con funzioni di memoria. Completano il tutto, il tetto panoramico, l’impianto audio Bose Surround Sound System, le portiere a chiusura automatica soft close, i sedili riscaldabili posteriori e i dettagli in alluminio nero spazzolato.

La versione Platinum Edition della Porsche si distingue per il badge “Platinum” vicino agli sfoghi dell’aria nei passaruota e sui battitacco.

Questa variante speciale verrà presentata nel corso del Salone di Los Angeles del 17 novembre e le vendite inizieranno a gennaio 2022. Disponibile anche per la Panamera Sport Turismo, in Germania avrà un prezzo di partenza di 111.945 euro per la versione 4. Il listino italiano deve ancora essere ufficializzato.