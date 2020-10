C’è una nuova regina nella rinnovata gamma della Panamera. Il suo nome completo è Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid e sulla carta di identità, alla voce “potenza”, riporta il numero 700 CV. Semplicemente la Panamera più potente di sempre.

Potenza portata in dote da un sistema ibrido plug-in composto dal V8 4 litri biturbo benzina da 571 CV e un elettrico da 136 CV, integrato nel cambio automatico PDK a 8 rapporti.

In un batter d’occhio

700 CV dunque, assieme a 870 Nm di coppia, per un’accelerazione 0-100 km/h in 3,2”, meglio di tante sportive sparse per il pianeta, per una velocità massima di 315 km/h. Ma trattandosi di un’ibrida plug-in il dato davvero interessante è – anche – un altro: l’autonomia in modalità elettrica.

Grazie alle nuove batterie agli ioni di litio da 17,9 kWh, utilizzate al posto delle vecchie da 14,1 kWh, la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid può percorrere fino a 50 km in modalità 100% elettrica, per poi ricaricarle tramite una normale linea elettrica (fino a un massimo di 7,2 kW), i Porsche Mobile Charger o le classiche colonnine pubbliche con cavo Tipo 3.

Per riconoscere la Panamera ibrida da 700 CV dalle altre sorelle bisogna osservare le prese d’aria maggiorate, le luci leggermente ridisegnate e i cerchi in lega specifici da 20 o 21 pollici. Il prezzo in Germania è fissato a 185.537 euro, con ordini aperti a partire da oggi.

Quella più tranquilla

Al fianco della Turbo S E-Hybrid la Porsche Panamera si presenza anche in versione 4S E-Hybrid da 462 CV, spremuti dal V6 biturbo benzina di 2,9 litri e un elettrico. Le batterie sono le stesse della Turbo, per un’autonomia totale di 56 km.

Lo 0-100, col pacchetto Sport Chrono, avviene in 4,1” e la velocità massima è fissata a 295 km/h. Il tutto con un prezzo che in Germania è fissato a 115.241 euro.