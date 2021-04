La riapertura del 26 aprile non è un "liberi tutti", ma risponde all'esigenza di rimettere in moto gli spostamenti e le attività in modo continuativo, senza più stop da cambio repentino di colore. Per questo, con il nuovo decreto che da quella data riporta in zona gialla la maggior parte delle regioni italiane, è concesso a chi può dimostrare una "comprovata negatività al virus" di potersi muovere tra le regioni che fossero rimaste o dovessero tornare in zona rossa.

Il documento, contenuto nella bozza approvata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 aprile, è chiamato "Green Pass", ed è un certificato rilasciato a coloro che sono già stati vaccinati, che sono stati dichiarati guariti dopo un contagio o che sono risultati negativi ad un tampone. Ecco i dettagli:

Per i vaccinati

La certificazione è compilata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il vaccino e andrà ad aggiungersi alla scheda sanitaria elettronica dell'interessato. Viene però rilasciato soltanto dopo la seconda dose, ossia il richiamo, oppure dopo la prima nel caso del vaccino di Johnson&Johnson. Chi avesse già completato il ciclo di vaccinazione prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento, se non ha ricevuto il certificato potrà richiederla alla struttura sanitaria.

Per i guariti

Per le persone contagiate ma guarite, il certificato è rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero oppure dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nel caso in cui non sia stato effettuato ricovero in struttura. Naturalmente però, in caso di nuova positività perde immediatamente validità. Per le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto la validità è di 6 mesi dalla data indicata sulla certificazione.

Per chi ha fatto il tampone

Per chi risultasse negativo al tampone antigenico rapido o molecolare la certificazione ha una validità di 48 ore. La rilasciano le strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, come pure le farmacie, i medici di medicina generale o pediatri.

Come è fatto

Il Green Pass è rilasciato in formato cartaceo oppure digitale, in entrambi i casi contiene un codice QR e indicazioni in italiano e inglese, più una firma digitale nel secondo caso. La sua validità è riconosciuta in tutti i paesi dell'UE.