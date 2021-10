Presentata originariamente nel 1985, la Honda Integra, soprattutto nella versione sportiva Type R, è stato un modello molto apprezzato dagli appassionati del marchio giapponese.

Il nome rivivrà nel 2022 sotto il brand Acura, ma viene anche utilizzato dalla Casa madre Honda per indicare una nuova berlina compatta prodotta in Cina basata sulla Civic di undicesima generazione.

Modello derivato dalla Honda Civic

Frutto della joint venture tra il costruttore cinese Guangqi e Honda nella Repubblica Popolare, l’Integra sarà assemblata a Guangzhou, mentre il modello Civic da cui deriva proverrà dallo stabilimento di Wuhan appartenente alla joint venture Dongfeng-Honda.

La somiglianza tra le due auto è evidente ma la berlina giapponese ha un aspetto più elegante grazie alla presenza di fari a tecnologia Matrix LED più sottili e a una griglia anteriore di dimensioni maggiori con un motivo a nido d’ape.

Look "sportivo"

Le modifiche continuano nella zona posteriore dove i gruppi ottici della Integra hanno un look più affilato e occupano meno spazio sul portellone e si notano i doppi terminali di scarico, un piccolo spoiler e un finto diffusore dove al centro trova posto il fendinebbia.

Rispetto alla Civic standard sono state introdotte le nuove colorazioni Emerald Blue e Fiera Yellow per la carrozzeria, oltre a cerchi fino a 18” con design inedito. Al momento non sono state diffuse immagini dell’abitacolo di questa Honda Integra, ma con ogni probabilità dovrebbe essere identico a quello della berlina giapponese da cui deriva.

In vendita entro fine anno

Anche per quanto riguarda le motorizzazioni nulla è stato confermato ufficialmente, ma il badge "240 Turbo" al posteriore indica che l’auto svilupperà 240 Nm di coppia, esattamente il valore espresso dal propulsore a quattro cilindri da 1,5 litri e 182 CV installato sulla Civic, gestito da un cambio manuale a sei rapporti.

Honda metterà in vendita il nuovo modello Integra destinato al mercato cinese entro la fine dell'anno, con prezzi che verranno annunciati prossimamente. Per quanto riguarda l'Acura Integra prevista al momento esclusivamente per gli USA, bisognerà aspettare fino al 2022.