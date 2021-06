L’undicesima generazione della Honda Civic arriverà in Europa esclusivamente con motorizzazioni ibride. Lo sbarco nel Vecchio Continente della variante con carrozzeria 4 porte è previsto verso la fine del 2022, data entro la quale potremo vedere anche la tanto attesa Type R.

La declinazione più aggressiva è stata annunciata ufficialmente dalla Casa e il suo arrivo è previsto proprio in contemporanea con le versioni tradizionali.

Ibrida e con cambio manuale?

Il brand non ha rilasciato informazioni più precise sulla nuova Civic Type R e per immaginarcela dobbiamo fare affidamento ai vari rumors degli scorsi mesi. La nuova “hot hatch” di Honda dovrebbe avere il cambio manuale e la trazione anteriore, mentre per il motore esistono varie voci.

Alcune fonti non ufficiali parlano di un piccolo miglioramento rispetto agli attuali 320 CV erogati dal 2.0 turbo a 4 cilindri. Altri, invece, citano una nuova unità ibrida capace di superare i 400 CV per diventare una seria rivale della nuova Audi RS 3.

Le rivali

La Civic Type R attualmente in vendita ha caratteristiche abbastanza uniche nel suo segmento. I 320 CV la rendono, infatti, più potente di Renault Megane RS (un modello che non verrà rinnovato dal marchio della Losanga), Ford Focus ST, Hyundai i30 N e Volkswagen Golf GTI, tutte sotto la soglia dei 300 CV.

Le rivali premium BMW M135i, Mercedes A 35 AMG e Audi S3, invece, non superano i 310 CV. Solo la Volkswagen Golf R “pareggia” il conto in termini di potenza. Pochi di questi modelli, però, sono disponibili con cambio manuale a 6 rapporti come la Civic. Senza dimenticare l’enorme ala posteriore e i tre terminali di scarico che rendono ancora più unica nel suo genere la pepatissima Honda.

Resta da capire se anche queste ultime due caratteristiche distingueranno il nuovo modello. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.