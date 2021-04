Al Salone di Shanghai la Casa giapponese ha mostrato in anteprima il SUV E:Prototype, una sorta di anticipazione sul design che avranno i futuri modelli elettrici del brand. Ora Honda ha diffuso anche le prime immagini degli interni che troveremo sui nuovi modelli, a partire dalla Civic.

La nuova filosofia rimane fedele alla tradizione della Casa, da sempre focalizzata sulla praticità di utilizzo.

“Semplicità e non solo”

Honda la chiama “Simplicity and Something” e potremmo adattarla come “Semplicità e non solo”. L’obiettivo dei giapponesi è quello di ridurre al massimo la complessità dell’abitacolo in modo da mettere maggiormente a suo agio il guidatore. Un altro elemento chiave della filosofia è massimizzare l’abitabilità riducendo gli ingombri di leve e componenti elettronici.

Secondo Honda, la “semplicità” caratterizzerà tutti i nuovi modelli, mentre il “non solo” si riferisce alla personalità esclusiva e alle sensazioni che ogni auto saprà suscitare nel guidatore e nei passeggeri.

Alla ricerca della praticità

Jonathan Norman, il direttore creativo dei nuovi interni di Honda, parla delle sue idee: “Il nostro design è orientato alla semplicità e all’esperienza del guidatore. L’abitacolo non deve essere solo incentrato sullo stile, ma anche e soprattutto sulla facilità di utilizzo dei vari comandi”, sottolinea Norman.

Da sempre Honda punta sulla praticità dei suoi veicoli. Il brand, infatti, è stato il primo nella storia ad introdurre una chiave unica per l’apertura delle portiere e per l’avviamento del motore.

Come evidenziato dallo stesso Norman nel video di presentazione della filosofia di interior design, i modelli più recenti della Casa sono stati dotati di parabrezza ampi e di montanti sottili per migliorare la visibilità.

La prima applicazione della nuova filosofia di design sarà sulla nuova Honda Civic che verrà presentata il 28 aprile e che arriverà nelle concessionarie italiane per la fine del 2021.