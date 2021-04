A quasi cinquant'anni dalla nascita, la Honda Civic svela oggi lo stile della sua undicesima generazione e lo fa con un'unica immagine della versione Sedan, ovvero quella con carrozzeria berlina a quattro porte.

Accompagnata da un breve comunicato, la prima foto della nuova Honda Civic Sedan ci fa vedere come sia molto simile alla concept svelata a novembre 2020, anche nel frontale che propone un inedito "musetto" sporgente al centro per contenere la calandra e fari più grandi e orizzontali rispetto al modello attuale.

Cambiano anche i fianchi

Interessante è anche lo stile della fiancata che presenta una nuova piega nella lamiera, uno spigolo crescente che parte dalla base del cofano motore per proseguire nelle portiere, sovrastando le maniglie e arrivando a toccare i gruppi ottici in coda.

Anche la linea di cintura ha un andamento diverso dalla Civic di oggi, merito anche dello scalino con modanatura cromata che fa da base al terzo finestrino laterale, quello nel montante posteriore. Il cofano motore sembra invece essere stato ridotto nella superficie, così come gli specchietti retrovisori.

Il 28 aprile la conosceremo meglio

Questa nuova Honda Civic Sedan che vediamo per la prima volta in un'immagine ufficiale è in realtà la versione americana che sarà prodotta a breve nello stabilimento canadese di Alliston e che sarà svelata in tutti i suoi dettagli, compresi interni, dotazioni e motori, il prossimo 28 aprile.

Non è al momento dato sapere se e quanto sarà diversa la nuova Civic Sedan per il resto del mondo (Europa compresa), se cioè si distinguerà per alcuni dettagli stilistici e di finitura che da sempre esistono tra le versioni al di là e al di qua dell'Atlantico.

Appuntamento a fine anno con la Civic Hatchback 5 porte

Ricordiamo infatti che la Honda Civic Sedan di decima generazione è stata prodotta fino a pochi mesi fa anche nello stabilimento turco di Gebze, mentre la Civic Hatchback a cinque porte per il Vecchio Continente veniva dalla fabbrica inglese di Swindon.

Ora i due impianti europei di Honda sono chiusi e così per i nostri mercati la fornitura dovrà essere assicurata dalla produzione dello stabilimento giapponese di Yorii, oltre che da quelli di Alliston (Canada) per la Civic Sedan e di Greensburg (USA) per la Civic Hatchback.

Lo stesso comunicato ci fa sapere che la nuova Honda Civic Hatchback cinque porte, prodotta per la prima volta negli Stati Uniti, sarà svelata a fine 2021.