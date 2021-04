A due anni di distanza dall'ultimo test di efficienza, torniamo a guidare la Honda CR-V Hybrid nella prova consumi reali e questa volta lo facciamo con la versione aggiornata del SUV full hybrid giapponese.

Parliamo del modello che si allinea anche nel nome alle altre full hybrid di Honda, con il marchio e:HEV che si aggiunge alla denominazione ufficiale e il logo della "H" di Honda ora circondato dal colore blu. Sul percorso standard di 360 km il consumo medio è stato di 6,10 l/100 km (16,39 km/l) e la spesa per la benzina pari a 35,33 euro.

Consumi da grande

Anche se non troppo alta in rapporto alla massa e alle dimensioni da SUV 4x4 medio-compatto e ai 184 CV disponibili, questa media di consumo posiziona la rinnovata Honda CR-V e:HEV Hybrid nella parte bassa della classifica consumi reali, categoria SUV full hybrid.

A pari merito con la giapponese c'è infatti l'ancor più grande Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV, mentre a consumare di più è stata solamente la Lexus NX Hybrid 4WD (6,50 l/100 km - 15,3 km/l). Curiosamente anche la Honda CR-V Hybrid provata nel 2019 ha consumato un po' di meno (5,30 l/100 km - 18,8 km/l), mentre nettamente meglio hanno fatto Toyota RAV4 Hybrid AWD-i e Hyundai Kona Hybrid, entrambe a quota 4,40 l/100 km (22,7 km/l) e la Lexus UX 250h 2WD (4,35 l/100 km - 22,9 km/l).

È grande davvero

Particolarmente apprezzabile sulla Honda CR-V resta la grande disponibilità di spazio a bordo, anche per le gambe dei passeggeri posteriori, senza tralasciare la larghezza e luminosità dell'abitacolo, il comfort di viaggio, l'ampio vano di carico posteriore e le finiture che trasmettono sempre un rassicurante senso di solidità.

Tante conferme che questa versione e:HEV 2021 eredita dal modello precedente e che contribuiscono a rendere la CR-V molto piacevole, versatile e pratica nell'utilizzo quotidiano. Ottimi gli ausili alla guida, compreso il mantenimento corsia.

La versione provata è la ricca Executive AWD a quattro ruote motrici che, con l'aggiunta della vernice metallizzata, tocca i 48.600 euro di listino (salvo promozioni). Al momento non sono invece previsti incentivi statali per la CR-V Hybrid che ha emissioni di CO2 omologate (WLTP) superiori ai limiti imposti e pari, nel caso del modello provato, a 163 g/km.

Efficienza da perfezionare

Anche nelle più comuni situazioni di guida quotidiane la Honda CR-V Hybrid 2021 non brilla per l'efficienza del sistema ibrido 2.0 e:HEV, tranne che nella prova mista urbano-extraurbano dove risulta allineata con alcune concorrenti.

Consumi un po' più alti in autostrada e in città, ma il serbatoio da 57 litri di benzina garantisce sempre autonomie più che sufficienti anche per i viaggi più lunghi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

786 km di autonomia

786 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

929 km di autonomia

929 km di autonomia Autostrada: 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

678 km di autonomia

678 km di autonomia Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1.293 km di autonomia

1.293 km di autonomia Massimo consumo: 23,2 l/100 km (4,3 km/l)

245 km di autonomia

245 km di autonomia Autonomia massima in modalità elettrica: 5,0 km

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(WLTP) Emissioni CO2

(NEDC) Honda CR-V Hybrid e:HEV Executive AWD Ibrido

(benzina) 107 kW Euro 6d-ISC-FCM 163 g/km 126 g/km

Dati

Vettura: Honda CR-V Hybrid e:HEV Executive AWD

Listino base: 47.350 euro

Data prova: 26/03/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,609 euro/l (Benzina)

Km del test: 819

Km totali all'inizio del test: 35

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Winter - 235/60 R18 107H M+S XL (Etichetta UE: B, C, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 6,10 l/100 km (16,39 km/l)

Computer di bordo: 5,8 l/100 km

Alla pompa: 6,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,33 euro

Spesa mensile: 78,52 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 204 km

Quanto fa con un pieno: 934 km

