Chi cerca un SUV medio/grande con motorizzazione full hybrid, sette posti, cambio automatico e trazione integrale si sarà di certo accorto che una delle poche disponibili sul mercato è la nuova Hyundai Santa Fe Hybrid, l'ammiraglia a ruote alte della Casa coreana che affronta la nostra prova dei consumi reali.

Con il suo motore 1.6 T-GDI a benzina abbinato a un motore elettrico per un totale di 230 CV, la Hyundai Santa Fe Hybrid ottiene un consumo medio di 6,10 l/100 km (16,39 km/l) e spende 34,89 euro per il carburante. Un risultato non da primato, ma adeguato alla mole di questo colosso ibrido dalle tante doti.

Consumi da 7 posti

Se infatti confrontiamo i 6,10 l/100 km della nuova Hyundai Santa Fe ibrida con le medie registrate da altri SUV full hybrid, notiamo che alcuni fanno meglio, anche se nella prova Roma-Forlì la Santa Fe risulta essere il più grande mai provato e l'unico a 7 posti.

Solo la Lexus NX Hybrid 4WD ha fatto peggio della Hyundai, con i suoi 6,50 l/100 km (15,3 km/l), mentre scendendo di dimensioni troviamo i risultati più lusinghieri di Honda CR-V Hybrid AWD (5,30 l/100 km - 18,8 km/l) e Hyundai Tucson Hybrid 2WD che con lo stesso motore segna 5,45 l/100 km (18,3 km/l). Un po' più compatta della Santa Fe è anche la Toyota RAV4 Hybrid AWD-i che resta regina di questo segmento allargato, a quota 4,40 l/100 km (22,7 km/l).

Silenzio e comfort le parole d'ordine

L'auto in prova è quella di lancio, la speciale 20th Anniversary che offre praticamente tutto di serie, dalla strumentazione digitale su schermo da 12,3" al touchscreen centrale da 10,25" con navigatore, fino al mantenimento corsia, al Surround View Monitor e all'impianto Audio premium firmato Krell.

Senza dimenticare però i cerchi da 19", i fari full LED, i sedili a regolazione elettrica e rivestiti in pelle, il tetto panoramico apribile elettricamente e quasi ogni altra comodità si possa desiderare, come lo specchietto virtuale che si attiva sul quadro strumenti quando si inserisce la freccia. Il tutto su una sette posti che con la vernice metallizzata tocca i 58.450 euro, promozioni escluse. Nessun incentivo statale per via della CO2 che tocca i 168 g/km nel ciclo WLTP.

I 230 CV e 350 Nm del sistema ibrido sono sufficienti per muoversi agilmente e rapidamente anche con una massa di 1,8 tonnellate, in tutta comodità e silenzio, senza eccessivo rollio in curva. Qui la video prova completa.

"Beve" un po' in autostrada

In tutti gli altri tipici utilizzi quotidiani i consumi di Hyundai Santa Fe Hybrid restano entro limiti accettabili e allineati col tipo di vettura e le sue doti da SUV 7 posti a trazione integrale.

Solamente in autostrada la richiesta di benzina cresce un po' oltre la media, ma usandola in città non ci sono problemi di visite troppo frequenti dal benzinaio. Merito anche del generoso serbatoio da 67 litri che garantisce sempre autonomie elevate.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

904 km di autonomia

904 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,9 l/100 km (14,4 km/l)

964 km di autonomia

964 km di autonomia Autostrada: 8,5 l/100 km (11,7 km/l)

783 km di autonomia

783 km di autonomia Economy run: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

1.239 km di autonomia

1.239 km di autonomia Massimo consumo: 27,5 l/100 km (3,6 km/l)

241 km di autonomia

241 km di autonomia Autonomia massima in modalità elettrica: 7,0 km

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 4WD 20th Anniversary Ibrido

(benzina) 132,20 kW Euro 6d-ISC-FCM 138 g/km 168 g/km

Dati

Vettura: Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 4WD 20th Anniversary

Listino base: 57.600 euro

Data prova: 05/03/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 16°/Pioggia, 12°

Prezzo carburante: 1,589 euro/l (Benzina)

Km del test: 815

Km totali all'inizio del test: 2.973

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Continental PremiumContact 6 - 235/55 R19 105V XL (Etichetta UE: B, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 6,10 l/100 km (16,39 km/l)

Computer di bordo: 5,9 l/100 km

Alla pompa: 6,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,89 euro

Spesa mensile: 77,54 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 206 km

Quanto fa con un pieno: 1.098 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.