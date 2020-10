Le auto ibride full hybrid, quelle che ricaricano la batteria viaggiando e possono percorrere brevi tratti di strada in modalità elettrica al 100%, sono ormai per tutti, grazie anche al lavoro pionieristico di Toyota e Honda, una valida alternativa alle "normali" auto a benzina o diesel.

Per questo molte Case auto iniziano a proporre in gamma nuovi modelli full hybrid che riducono sensibilmente consumi ed emissioni senza arrivare alla complessità e ai costi delle ibride plug-in. Particolarmente vivace è l'offerta di SUV full hybrid, categoria sconosciuta fino a pochi anni fa.

La guida 2020-2021 ai SUV full hybrid

L'elettrificazione dell'auto e il continuo successo di SUV e crossover offrono un'ampia varietà di scelta per quegli automobilisti che vogliono praticità e stile alla moda unito a costi chilometrici ridotti (magari con la trazione integrale), con diversi modelli già a listino e altri in arrivo entro il prossimo anno.

In questa nostra guida all'acquisto SUV full hybrid 2020-2021 abbiamo deciso di elencarli tutti in ordine alfabetico di marchio. Nelle tabelle indichiamo motore e potenza del sistema ibrido, il tipo di trazione, il livello di emissioni di CO2 per il calcolo di eventuali incentivi statali e il prezzo base di listino (o la data di lancio sul mercato). Alcune possono infatti godere dello sconto all'acquisto per la fascia 61-90 g/km di CO2, ovvero 3.750 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione.

Ford

L'unico SUV full hybrid di Ford è la Kuga 2.5 Hybrid 190 CV che ha appena debuttato nei listini della Casa americana con un prezzo base di 31.300 euro. Al momento non sono annunciate altre novità Ford nel campo dei SUV con tecnologia "self-charging".

Modello Motore Emissioni CO2 Trazione Prezzo base/Lancio Ford Kuga Hybrid 2.5 benzina, 190 CV 118-122 g/km Anteriore o Integrale 31.300 euro

Honda

Honda punta tutto sul suo SUV medio-compatto la CR-V Hybrid che con i suoi 4,60 metri di lunghezza si posiziona nella fascia dei modelli più grandi. Il sistema ibrido i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) con due motori elettrici e il 2.0 a benzina garantiscono un funzionamento elettrico per la maggioranza del tempo. Da citare è anche la nuova Honda Jazz Crosstar Hybrid che non è un vero crossover, ma ha l'assetto rialzato e a diversi dettagli specifici.

Modello Motore Emissioni CO2 Trazione Prezzo base/Lancio Honda CR-V Hybrid 2.0 benzina, 184 CV 113-131 g/km Anteriore o Integrale 34.200 euro

Hyundai

Al momento Hyundai ha a listino la Kona Hybrid, ma presto a questa si aggiungerà la nuova Santa Fe col sistema ibrido da 230 CV. Lo stesso propulsore sarà riservato nel 2021 alla nuova Hyundai Tucson Hybrid.

Modello Motore Emissioni CO2 (NEDC) Trazione Prezzo base/Lancio Hyundai Kona Hybrid 1.6 benzina, 141 CV 90-99 g/km Anteriore 26.450 euro Hyundai Santa Fe Hybrid 230 CV fine 2020 1.6 turbo benzina, 230 CV - Anteriore o Integrale Fine 2020 Hyundai Tucson Hybrid 1.6 turbo benzina, 230 CV - Anteriore o Integrale Inizio 2021

Kia

La Kia Niro è un classico di questo segmento e riscuote da tempo un buon successo. Con il prossimo arrivo della nuova Kia Sorento sarà possibile avere anche un SUV grande full hybrid. Poche informazioni sono invece disponibili sulla prossima Kia Sportage Hybrid.

Modello Motore Emissioni CO2 (NEDC) Trazione Prezzo base/Lancio Kia Niro Hybrid 1.6 benzina, 141 CV 79-97 g/km Anteriore 26.550 euro Kia Sorento Hybrid 1.6 turbo benzina, 230 CV - Anteriore o Integrale Fine 2020 Kia Sportage Hybrid - - - 2021

Lexus

Da ormai quindi anni Lexus è il marchio di riferimento per chi vuole un SUV grande e lussuoso con motorizzazione ibrida full hybrid, la RX. A questa che si è evoluta nel tempo si sono aggiunte poi la NX e l'ancora più compatta UX che piace anche per il suo stile originale e moderno.

Modello Motore Emissioni CO2 (NEDC) Trazione Prezzo base/Lancio Lexus UX 2.0 benzina, 184 CV 94-103 g/km Anteriore o Integrale 37.400 euro Lexus NX 2.5 benzina, 197 CV 137 g/km Integrale 52.000 euro Lexus RX 3.5 benzina, 313 CV 134 g/km Integrale 73.000 euro

Renault

La Renault è pronta a cimentarsi nel campo dei SUV full hybrid annunciando per il 2021 l'arrivo della Captur E-TECH Hybrid. Sempre nella prima metà del 2021 vedremo anche la Renault Arkana E-TECH Hybrid con la stessa motorizzazione 1.3 + elettrico da 140 CV, ma su un'inedita SUV coupé.

Modello Motore Emissioni CO2 (NEDC) Trazione Prezzo base/Lancio Renault Captur E-TECH Hybrid 1.6 benzina, 140 CV - - Primo semestre 2021 Renault Arkana E-TECH Hybrid 1.6 benzina, 140 CV - - Primo semestre 2021

Toyota

Ed eccoci a Toyota, il marchio che ha reso popolare e apprezzata l'auto full hybrid, già con la Prius nel 1997. In ventitré anni i gusti del pubblico sono cambiati e la Casa giapponese ha risposto col suo primo SUV ibrido "full", la RAV4 Hybrid che è arrivata alla sua quinta generazione. Da qualche anno si è aggiunta l'apprezzatissima e compatta C-HR che il prossimo anno sarà affiancata dall'ancora più compatta Yaris Cross Hybrid.

Modello Motore Emissioni CO2 (NEDC) Trazione Prezzo base/Lancio Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 benzina, 116 CV 90-100 g/km Anteriore o Integrale Metà 2021 Toyota C-HR 1.8 Hybrid 1.8 benzina, 122 CV 86-90 g/km Anteriore 29.650 euro Toyota C-HR 2.0 Hybrid 2.0 benzina, 184 CV 92-97 g/km Anteriore 32.250 euro Toyota RAV4 Hybrid 2WD 2.5 benzina, 218 CV 125-131 g/km Anteriore 36.400 euro Toyota RAV4 Hybrid AWD-i 2.5 benzina, 222 CV 127-133 g/km Integrale 38.900 euro

L'e-Boxer di Subaru resta un mild hybrid

Fuori dall'elenco restano Subaru XV e-Boxer e Forester e-Boxer che, per quanto possano muoversi per brevissimi tratti in modalità elettrica, restano mild hybrid per via delle dimensioni ridotte di motore elettrico e batteria.

Ricordiamo poi che tutte le auto ibride full hybrid attualmente in vendita, SUV e crossover compresi, sono dotate di serie del cambio automatico, solitamente CVT o a doppia frizione.