La gamma motori della nuova Ford Kuga si fa sempre più elettrificata e dopo la mild hybrid diesel e l'ibrida plug-in a benzina entra a listino la nuova full hybrid a benzina da 190 CV.

La Ford Kuga 2.5 Full Hybrid 190 CV sfrutta lo stesso propulsore 2.5 benzina ciclo Atkinson della plug-in, ma in questo caso abbinato alla funzione self-charging che ricarica la batteria viaggiando. Disponibile sia a trazione anteriore 2WD che integrale AWD, la Kuga 2.5 Full Hybrid ha un prezzo base di 31.300 euro (allestimento Connect e salvo promozioni).

Cambio CVT e modalità elettrica al 100%

Scendendo un po' più nel dettaglio vediamo che il quattro cilindri a benzina Duratec di 2,5 litri e 190 CV è abbinato ad un nuovo cambio automatico CVT sviluppato da Ford e dotato di comando rotativo e-shifter.

La batteria maggiorata permette al motore elettrico di trazione di muoversi anche in modalità elettrica al 100%, anche se per brevi tragitti e a bassa velocità come tutte le auto full hybrid.

2.250 euro in più la trazione integrale

A livello di emissioni allo scarico la Ford Kuga 2.5 Full Hybrid è omologata secondo il più recente standard Euro 6d-ISC-FCM e come livello base di CO2 sta sui 118 g/km (NEDC). I consumi si attestano sui 5,3 l/100 km.

Il listino della Kuga full hybrid è composto, oltre che dalla Connect di accesso alla gamma, dalla ST-Line da 35.000 euro, dalla ST-Line X che costa 37.500 euro e dalla Vignale che parte 39.500 euro. Per tutti gli allestimenti la versione a trazione integrale AWD costa 2.250 euro in più rispetto alla corrispondente 2WD.