La Hyundai Tucson è tutta nuova e non solo nello stile, visto che per la prima volta è disponibile in versione ibrida full hybrid. Proprio l'inedita Tucson 1.6 HEV è protagonista di questa prova consumi reali.

Il SUV compatto coreano col motore a benzina + elettrico da 230 CV con trazione anteriore e cambio automatico a 6 marce ha percorso i 360 km del percorso standard del test consumando in media 5,45 l/100 km (18,35 km/l) e spendendo 29,80 euro per il carburante.

Consumo da bassa classifica, ma poi si riprende

I numeri non sono quindi molto favorevoli alla nuova Hyundai Tucson ibrida, come dimostra il suo posizionamento nella parte bassa della classifica consumi reali (categoria full hybrid), ma vedremo che la coreana dal look ultra moderno sa prendersi la sua rivincita in altri percorsi, ad esempio in città.

Rivali dirette della Tucson e anche SUV più grandi e 4x4 hanno saputo consumare di meno, a partire dal quartetto di asiatiche Lexus UX 250h 2WD (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l), Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e Toyota C-HR Hybrid (4,43 l/100 km - 22,5 km/l). Vicina alla Tucson è invece la Honda CR-V Hybrid AWD (5,30 l/100 km - 18,8 km/l) e staccata c'è la Lexus NX Hybrid 4WD (6,50 l/100 km - 15,3 km/l).

Moderna e con tanti pregi

L'auto provata è quella con l'allestimento top di gamma Exellence che offre praticamente tutto ciò che si può volere da un'auto, dai cerchi da 19" al tetto panoramico apribile fino al sedile guidatore a regolazione elettrica con memoria, i sedili ventilati e riscaldati, sensori di parcheggio e telecamera a 360° e portellone elettrico.

Anche gli ausili alla guida più utili ci sono, compreso il mantenimento corsia che funziona piuttosto bene e la telecamera collegata al display della strumentazione che funge da specchietto aggiuntivo quando si mette la freccia. L'aggiunta di un paio di pacchetti opzionali porta il prezzo finale a quota 42.300 euro, salvo promozioni e incentivi statali.

La Tucson 1.6 HEV si è dimostrata comoda, spaziosa e scattante durante tutta la prova, bella da guidare in ogni situazione e con le misure esterne giuste (4,5 metri di lunghezza) per muoversi con agilità. Davvero completissima la dotazione di bordo, a livello di alcune ammiraglie di lusso.

Consumi ridotti in città

Come già accennato, la nuova Hyundai Tucson full hybrid (qui la video prova) sa riscattarsi rispetto al risultato non brillantissimo dei consumi Roma-Forlì, soprattutto quando è alle prese con il denso traffico di Roma o nel tipico utilizzo urbano-extraurbano.

In questi frangenti, con tante frenate da recupero energia, l'efficienza si esalta. Per i viaggi in autostrada il serbatoio da 52 litri di benzina riesce a garantire una buona autonomia con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

941 km di autonomia

Misto urbano-extraurbano: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

878 km di autonomia

Autostrada: 7,7 l/100 km (12,9 km/l)

670 km di autonomia

Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1.180 km di autonomia

Massimo consumo: 23,8 l/100 km (4,2 km/l)

218 km di autonomia

Autonomia massima in modalità elettrica: 6,5 km

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD Exellence Ibrido

(benzina) 132,20 kW Euro 6d-ISC-FCM 111 g/km 130 g/km

Dati

Vettura: Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD Exellence

Listino base: 37.550 euro

Data prova: 29/01/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 17°/Pioggia, Variabile, 4°

Prezzo carburante: 1,519 euro/l (Benzina)

Km del test: 828

Km totali all'inizio del test: 2.523

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 82 km/h

Pneumatici: Hankook Winter i*cept evo3 X - 235/50 R19 103V M+S XL (Etichetta UE: C, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,45 l/100 km (18,35 km/l)

Computer di bordo: 5,2 l/100 km

Alla pompa: 5,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,80 euro

Spesa mensile: 66,23 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 242 km

Quanto fa con un pieno: 954 km

