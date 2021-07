La nuova Honda Civc Type R arriverà nel corso del 2022, con tante novità estetiche e meccaniche derivate dalla nuova generazione della 2 volumi presentata qualche settimana fa. Nel frattempo alcuni muletti della sportiva giapponese sono alle prese con test in strada e proprio uno di loro è protagonista delle foto spia che trovate qui sotto.

Un prototipo pesantemente camuffato che non può però nascondere alcuni dei propri tratti salienti, a caratterizzare - in maniera pesante - l'estetica della nuova Type R. Primo tra tutti il grosso e immancabile alettone posteriore, con forma e stile ben differente rispetto alla generazione attuale. Ma naturalmente non è la sola novità presente.

Sempre cattiva

Un'alettone ancorato ai montanti con 2 sottili staffe, che potrebbero dare vita a un'aerodinamica modificabile a seconda delle necessità e della situazione, così da adattare la nuova Honda Civic Type R al tipo di circuito che si affronterà.

Anche il resto della carrozzeria subirà modifiche per migliorare l'aerodinamica e il raffreddamento di motore e impianto frenante, elementi pronti ad essere stressati a più non posso.

Dell'abitacolo purtroppo non ci sono immagini chiare, ma l'arredamento dovrebbe subire una trasformazione in salsa sportiva, con impostazione generale invariata e inserti in fibra di carbonio e alluminio, assieme a sedili sportivi, pedaliera in alluminio e tanto altro ancora.

La Type R elettrificata?

Da tempo si parla della possibilità che l'elettrificazione trovi posto anche sotto al cofano della nuova Honda Civic Type R, ma di conferme (o smentite) ufficiali non ne sono ancora arrivate. Certo è che i 320 CV della generazione attuale saranno superati e un aiuto elettrico in questo senso non guasterebbe, anche per mantenere sotto controllo le emissioni.

Nel caso dovrebbe comunque trattarsi di un modulo mild hybrid o full hybrid, per mantenere sotto controllo il peso, cosa ben più difficile con un sistema plug-in.

Quello che è certo è che la trazione rimarrà anteriore e la potenza (si parla di circa 400 CV) sarà trasmessa alle ruote solo ed esclusivamente attraverso un cambio manuale a 6 marce.