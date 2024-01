In Giappone, Mugen è una delle officine più conosciute quando si parla di tuning dedicati alle Honda. Da oltre 50 anni, l'azienda modifica alcune delle sportive più importanti delle Case nipponiche e una delle elaborazioni più recenti è quella dedicata alla nuova Civic Type R.

In occasione del Tokyo Auto Salon in programma dal 12 al 14 gennaio, Mugen presenta due tuning speciali per trasformare l'Honda in un'auto da corsa.

Pronta a scendere in pista

I due esemplari che vedete nelle foto sono dotati di kit carrozzeria specifici e di una leggera messa a punto delle prestazioni.

Mugen chiama le due varianti di Civic Type R modificate "Group A" e "Group B". Per ora è disponibile solo un'immagine di ciascuna vettura, ma un video offre alcuni dettagli aggiuntivi su ogni allestimento.

Honda Civic Type R Group A By Mugen Honda Civic Type R Group B By Mugen

Il kit Group A è il più sobrio dei due ed è dotato di uno splitter più aggressivo e di nuove prese d'aria. In aggiunta, troviamo un'ala posteriore rivista e un paraurti posteriore ridisegnato. Il kit Group B è ancora più cattivo, con un cofano in fibra di carbonio dotato di grandi prese d'aria, sfoghi aggiuntivi sui passaruota e nuove minigonne. Non mancano anche l'alettone e un paraurti posteriore esclusivo.

Questi kit non sono puramente estetici. Mugen ha utilizzato la fluidodinamica computazionale per mettere a punto le componenti in modo da favorire le prestazioni aerodinamiche della Civic Type R.

Inoltre, i miglioramenti alla Honda non si limitano all'estetica. Mugen ha lavorato a nuovi ammortizzatori e cerchi forgiati da 19" BBS. A queste dotazioni si aggiungono un impianto di scarico sportivo e nuove pastiglie dei freni per la Group A, mentre la Group B riceve i terminali di scarico in titanio e un intero impianto frenante su misura.

A bordo, la Civic Type R è dotata di un nuovo volante con il marchio Mugen nella parte inferiore, di sedili in pelle, di un nuovo pomello del cambio e di finiture in fibra di carbonio sulla console centrale.

Il prezzo delle modifiche viene annunciato nel corso del Tokyo Auto Salon.