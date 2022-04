Il budget non è sufficiente per una Bugatti Chiron? Negli Stati Uniti, il proprietario di questa Honda Civic non si è fatto molti problemi. Daniel Rodriguez, infatti, ha trasformato il suo modello in un clamoroso dragster da 1.400 CV, 11 volte più potente rispetto alla versione originale. E, a giudicare dal video, l’esperienza di guida deve essere tanto terrorizzante quanto eccitante.

Auto da corsa per tutti i giorni

Naturalmente, per raggiungere 1.400 CV Daniel ha dovuto sostituire interamente tutto il motore e la componentistica della vettura. Il proprietario, quindi, ha installato un propulsore aspirato K24 della Honda (visto soprattutto su modelli come la CR-V e l’Accord nei primi anni 2000) e ha aggiunto un mostruoso turbo da 76 mm di diametro per alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

Per migliorare il grip, la trazione è passata da anteriore a integrale e sono state installate gomme slick per partenze brucianti. Inoltre, Daniel ha portato il peso complessivo a 1.225 kg (compreso il guidatore) togliendo buona parte dei pannelli interni e montando due sedili da corsa con tanto di cinture di sicurezza a 3 punti. Del resto, quando la potenza in gioco è così elevata non si può scherzare sulla sicurezza.

Più rapida di Bugatti e Rimac

La lista di modifiche alla Honda prosegue praticamente all’infinito, ma uno degli aspetti più interessanti è il fatto che la Civic non è alimentata a benzina. Per una resa migliore, il proprietario utilizza carburante da corsa C85, uno dei più efficienti e prestazionali al mondo.

Come si può vedere nel video, l’accelerazione della Civic è davvero bruciante, tanto che in alcune competizioni i 400 metri da fermo sono stati coperti in meno di 7 secondi (contro gli 8,58 secondi della Rimac Nevera, il record tra tutte le auto di serie).

Come se non bastasse, a dare ulteriori 300 CV per una decina di secondi ci pensa una bombola di NOS. Insomma, se mai ad un semaforo vi ritroverete affiancati a questa Civic sarà meglio non sfidarla.