Nell'immaginario comune, probabilmente e soprattutto grazie a film come Fast & Furious, la Toyota Supra Mk IV originale è veloce come un'hypercar da oltre 1.000 CV moderna. La verità è che la nuova Supra è ben più veloce della generazione precedente, ma Toyota forse non ha voluto deludere del tutto gli appassionati: nelle foto potete vedere una speciale Supra da gara ufficiale con oltre 11.000 CV.

Si chiama Supra Funny Car ed è fatta per gareggiare nella categoria Dragster NHRA. Benché le somiglianze si limitino alla forma del frontale, è sufficiente perché gli appassionati l'associno alla sportiva giapponese originale. Il suo debutto in gara sarà a Pomona, in California (USA), nel febbraio 2022.

E' "Supra" quanto basta

Il look esterno è un ibrido fra la Supra originale e un dragster a tutti gli effetti: il pannello frontale, come detto, è disegnato per riprendere le forme della sportiva Toyota standard, ma la forma complessiva è quella di un dragster con cofano molto lungo, ruote minuscole anteriori e abnormi al posteriore. Senza dimenticare il gigantesco spoiler sulla coda e l'abitacolo monoposto.

Il tutto contornato da una verniciatura bianca con livrea rossa e nera tipica da GR, vale a dire Gazoo Racing - la sezione sportiva di Toyota. A completare il tutto ci pensano il bugcatcher triplo sul cofano e la fila di quattro scarichi rialzati sul fianco.

Oltre al look esterno, ci sono modifiche aggiuntive per l'ultima Funny Car di Toyota, che in effetti si era già divertita a creare la versione dragster Funny Car della Camry, della Celica e della Solara negli anni passati: la Supra offre più visibilità esterna e più schiuma ignifuga di sicurezza nell'abitacolo.

Sul motore invece non c'è molto spazio per "giocare" perché il regolamento è molto stretto, ma i numeri sono comunque interessanti: la classe NHRA Funny Car richiede che i veicoli siano dotati di un V8 500cu - cioè 8.2 Litri espresso in "pollici cubici" - sovralimentato e a iniezione. Il risultato dovrebbe girare intorno agli 11.000 CV di potenza.

Il 2021 segna il 20° anno di presenza per Toyota nella classe NHRA, con un totale di 137 vittorie di gare singole Top Fuel e 43 gare singole Funny Car. Ha anche vinto sei campionati Top Fuel e tre campionati Funny Car.

La Supra però non corre solo qui, in questa variante così estrema, perché è protagonista anche di corse Nascar Xfinity Series, di gare su circuito di classe GT4 e di gare per classe GT500 nel Super GT giapponese.