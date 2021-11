Negli Stati Uniti si chiama “engine swap” ed è la procedura attraverso cui si sostituisce il motore di un’auto con uno completamente nuovo e ancora più potente. È un’operazione che viene fatta spesso per creare mostri esclusivi per la pista, ma non è raro vedere delle preparazioni per modelli stradali.

Alla prima categoria appartiene anche questa speciale Toyota Supra. Trasformata dal campione di drift Ryan Tuerck, è ora dotata di un 4.0 V10 rumorosissimo.

Derivato dalle corse

Tuerck, infatti, oltre a partecipare al campionato di Formula Drift, ha una propria officina per creare dei veri e propri bolidi. Già nel 2016, al SEMA Show di Las Vegas, aveva presentato una Toyota GT 86 col motore 4.5 V8 della Ferrari 458 Italia. Quest’anno, sempre in occasione della manifestazione dedicata al tuning, Tuerck ha voluto alzare l’asticella.

Il propulsore Judd V10, infatti, vanta un passato glorioso nel motorsport. Utilizzato dalle monoposto di Formula 1 e dalle vetture endurance degli anni ’90, è capace di sprigionare oltre 750 CV sulle ruote posteriori attraverso un cambio a 6 rapporti a innesti frontali della Hollinger.

Un peso piuma da competizione

La straordinaria Toyota ha richiesto oltre un anno e mezzo per essere completata. Oltre al motore, l’officina ha riprogettato la carrozzeria per alleggerirla fino a 1.133 kg e ha aggiunto varie componenti, tra cui un differenziale posteriore derivato da una Ford Explorer.

Come detto, la Supra è stata mostrata al SEMA di Las Vegas dal 2 al 5 novembre scorsi e nel video che vi proponiamo si può ascoltare la melodia del 10 cilindri. Vi consigliamo di abbassare il volume per non mettere a dura prova le orecchie e la pazienza di chi vi è vicino. Il sound, infatti, è davvero impressionante e fa tornare alla mente le Formula 1 di una volta.