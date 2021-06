Il progetto Rimac C_Two per un'hypercar elettrica da 1.914 CV ha finalmente un nome e una veste definitiva: è la Rimac Nevera che prende il nome da una tempesta marina delle coste croate per scendere in strada con le forme da coupé ultra performante a zero emissioni.

La Rimac Nevera si conferma, anche in versione di produzione (150 unità totali), come una vettura dalle doti eccezionali, con quattro motori elettrici che gestiscono in maniera intelligente trazione integrale e "torque vectorig", 1.914 CV totali, la bellezza di 2.360 Nm di coppia. Il prezzo base è di 2 milioni di euro.

550 km di autonomia e ricarica rapidissima

Con questi numeri strepitosi la Rimac Nevera è capace di toccare i 412 km/h di velocità massima, un record assoluto per le auto elettriche stradali, accelera da 0 a 100 km/h in 1,97 secondi e di raggiungere i 300 km/h da fermo in 9,3 secondi.

La batteria da 120 kWh le permette di percorrere 550 km nei test preliminari di autonomia calcolati secondo il ciclo di omologazione WLTP. L'impianto elettrico a 800 volt sfrutta un caricatore di bordo in corrente alternata da 22 kW, mentre la ricarica in corrente continua arriva fino a 500 kW, anche questo un record che però, per il momento, non ha colonnine sufficientemente potenti per essere messo alla prova. La casa croata dichiara un tempo di 22 minuti per fare il pieno 0-80% da una stazione di ricarica adatta.

Tecnica da prima della classe

I due motori elettrici anteriori della Rimac Nevera (299 CV ciascuno) sono collegati ad altrettante trasmissioni monomarcia, così come quelli posteriori da 653 CV l'uno.

Il telaio monoscocca in fibra di carbonio è integrato da due sottotelai anteriori e posteriori in carbonio e alluminio che fungono anche da strutture di assorbimento urti, mentre una serie di elementi aerodinamici attivi contribuiscono ad aumentare il carico verticale o la penetrazione dell'aria a seconda delle situazioni.

l peso totale è di 2.150 kg, distribuiti su una lunghezza di 4,75 metri, una larghezza di 1,98 metri e un'altezza di appena 1,20 metri. I cerchi da 20" calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.