Passare inosservati a bordo di una Lamborghini Aventador è impossibile. L’inconfondibile borbottio del V12 e le linee mozzafiato della carrozzeria attirano gli sguardi di chiunque, ma in Giappone c’è chi si è specializzato nel mettere a punto dei kit talmente incredibili (e costosi) da far sembrare le “Lambo” di serie fin troppo banali. Parliamo di Liberty Walk e dei suoi tuning stravaganti.

Rasoterra è dire poco

Liberty Walk ha realizzato diversi kit per la Lamborghini Aventador e quello nuovo si preannuncia come il più esclusivo e completo di tutti. Il punto in comune delle elaborazioni del tuner è l’altezza ridottissima dell’auto, ottenuta intervenendo sulla taratura delle sospensioni e modificando la campanatura delle gomme.

Una volta abbassata a dovere l’Aventador, il tuner ha aggiunto un set infinito di nuovi pezzi in fibra di carbonio per trasformare l’auto in un hypercar da fantascienza. Passaruota maggiorati, prese d’aria a non finire e un immenso alettone con tanto di “pinna” presa in prestito dalle monoposto di Formula 1: l’elaborazione di Liberty Walk è tutto questo e molto altro.

Di originale su questa Aventador resta poco o nulla, se non il 12 cilindri e l’abitacolo, gli unici aspetti “dimenticati” dal tuner.

Listino da favola

L’atelier mette a disposizione vari kit carrozzeria per la Lamborghini. Il più “economico” in fibra di carbonio “nuda” parte da 104.500 dollari (più di 91 mila euro). Il listino cresce progressivamente fino al kit LB-Silhouette Works Aventador GT Evo Complete disponibile in soli 20 esemplari in tinta gialla da 198.000 dollari (173 mila euro).

Il prezzo finale include anche un nuovo impianto di scarico, ma non comprende i cerchi in lega (quasi 13 mila euro l’uno) e le sospensioni pneumatiche.

In pratica, l’intero tuning può costare più di una nuova Huracan. Per chi possiede un’Aventador da 350-400 mila euro, però, potrebbe essere un “sacrificio” alla portata.