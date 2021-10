Alla fine, anche Toyota si converte al full electric. La convinzione del presidente Akio Toyoda è che il futuro dovrà essere sì ad emissioni zero, ma con tipi di propulsioni differenti. Il trend di mercato attuale, però, richiede soprattutto auto elettriche e le rivali di Toyota si sono già portate avanti parecchio.

Ecco perché anche il primo costruttore al mondo non ha potuto tirarsi completamente indietro e ha preparato la bZ4X, il suo primo SUV 100% elettrico.

Muscolosa e aerodinamica

Lunga 4,69 metri, alta 1,65 m e larga 1,86 m, la bZ4X ha mantenuto intatte le forme e le proporzioni rispetto al concept mostrato la scorsa primavera al Salone di Shanghai. La Toyota conferma un design futuristico con pannelli scolpiti, passaruota squadrati e neri e un frontale imponente con sottili fari LED. Ci sono poi le ruote di misura fino a 20” e un posteriore elaborato con le luci che si “fondono” nella fiancata.

Il look muscoloso, però, non significa una minor cura aerodinamica. Oltre agli spoiler posteriori su lunotto e portellone, sono presenti un sottoscocca carenato e un’apertura nella mascherina frontale che convoglia l’aria nell’impianto di raffreddamento della batteria.

Lo sterzo del futuro

Grazie al generoso passo di 2,85 metri della piattaforma e-TNGA (concepita per i veicoli elettrici), l’abitacolo risulta piuttosto spazioso per i cinque occupanti e anche per i bagagli (452 litri la capacità minima del vano).

La plancia è dominata dall’enorme display dell’infotainment da cui si comanda la navigazione e tutte le funzioni di comfort e multimedialità della Toyota, oltre alla gestione di tutti gli infiniti sistemi di assistenza alla guida. Davanti al guidatore, invece, c’è il quadro strumenti digitale da 7” che mostra le principali informazioni sulla guida.

La vera chicca, però, è il volante in stile “cloche”. La forma è simile a quella dello Yoke di Tesla e, secondo Toyota, si può ruotare fino a 150° senza la necessità di incrociare le braccia.

Inoltre, sulla bZ4X debutta il One Motion Grip, ossia il sistema di sterzata steer-by-wire. In pratica, il movimento dal volante alle ruote non è trasmesso da organi meccanici, ma attraverso una centralina elettronica. In questo modo, si hanno più spazio per le gambe e meno ingombri complessivi.

Ha la trazione integrale e i pannelli solari

La bZ4X monta una batteria da 71,4 kWh che, a seconda degli allestimenti, consente un’autonomia massima superiore ai 450 km nel ciclo WLTP. Per supportare l’unità elettrica si può richiedere il tetto con pannelli solari integrati che, secondo Toyota, può far percorrere da solo fino a 1.800 km in più ogni anno.

La potenza della versione 4WD è scaricata attraverso due motori elettrici da 80 kW l’uno (217 CV totali e 336 Nm) sistemati uno sull’avantreno e uno sul retrotreno. Sviluppati in collaborazione con Subaru, possono essere gestiti in varie modalità per migliorare la guida nel fuoristrada su fango e neve.

Rimane disponibile anche una versione a trazione anteriore con 204 CV, 265 Nm di coppia e un’accelerazione 0-100 km/h di 8,4 secondi. La 4WD da 217,5 CV ha invece uno scatto di 7,7 secondi e una velocità massima invariata a 160 km/h.

L’auto può essere collegata ad una rete di ricarica rapida da 150 kW per raggiungere l’80% di “pieno” in 30 minuti.

Ulteriori dettagli sul primo SUV elettrico di Toyota verranno svelati il prossimo 2 dicembre. Nello stesso giorno aprirà la fase di preordine sul sito ufficiale della Casa.