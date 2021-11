La Hyundai Ioniq 7, il SUV elettrico coreano, inizia a mostrarsi con i primi teaser ufficiali che anticipano il debutto di quella che viene indicata come Hyundai Seven Concept. Un nome che non fa - quasi - nulla per nascondere la vera natura del prototipo che debutterà in anteprima mondiale, e dal vivo, al prossimo Salone di Los Angeles.

Protagonisti delle prime 2 immagini sono un sedile e parte dell'anteriore del SUV emissioni zero, prossimo membro della famiglia elettrica Ioniq portata al debutto dal crossover Ioniq 5.

Sguardo a pixel

La piccola sbirciatina che possiamo dare al frontale ci mostra gruppi ottici che richiamano nello stile quelli della Ioniq 5, con pixel quadrati a formare una sottile striscia orizzontale nella parte superiore e altri sistemati in verticale più in basso. Un approccio che in Hyundai chiamano Parametric Pixel e che con ogni probabilità sarà la cifra stilistica di tutte le elettriche della famiglia Ioniq, come visto anche sulla Profecy - la berlina coupé chiamata ad anticipare la Ioniq 6 - vista dal vivo allo scorso Salone di Monaco.

Il sedile della Hyundai Ioniq 7

Ancora più interessante l'immagine che mostra il sedile, apparentemente scollegato dal pavimento. Approfittando del pavimento perfettamente piatto il SUV elettrico coreano dovrebbe quindi offrire uno particolare sfruttamento dello spazio interno, con sedute in grado di offrire differenti configurazioni, a riproporre - ancora una volta - quanto visto sulla Ioniq 5.

Ci sono buone probabilità poi che la Ioniq 7 possa offrire una configurazione a 7 posti, con la terza fila in grado di scomparire completamente sotto il piano di carico.

Base comune

Basata su una versione allungata della piattaforma E-GMP, quella dedicata alle auto elettriche del Gruppo, la Ioniq 7 dovrebbe montare nuove batterie fino a 100 kWh di potenza, ad alimentare una coppia di motori (uno per asse) da 308 CV circa per quasi 500 km di autonomia.

Maggiori dettagli arriveranno in occasione del debutto della concept al Salone di Los Angeles, mentre per la versione di serie del SUV elettrico manca ancora un bel po' di tempo: il suo arrivo infatti è previsto per il 2024.