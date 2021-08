All'inizio di quest'anno, Hyundai ha lanciato sul mercato la Ioniq 5, la prima elettrica basata sulla nuova piattaforma dedicata ai veicoli 100% EV chiamata E-GMP, la stessa della Kia EV6. Per economie di scala, questa verrà utilizzata anche da Genesis per il crossover GV60 e, in generale, per tutte le nuove elettriche del Gruppo Hyundai-Kia.

Una delle prime ad arrivare sarà una berlina, la Ioniq 6 attesa sul mercato nel prossimo anno e fresca di avvistamento da parte dei nostri fotografi. Più avanti poi, nel 2024, toccherà al SUV Ioniq 7.

Cosa sappiamo

Come si vede dalle foto qui sotto, le linee riprendono quelle introdotte dalla concept Prophecy presentata circa un anno e mezzo fa. A grandi linee, di questo prototipo avevano colpito le proporzioni, con il cofano lungo, i pannelli sinuosi e l'abitacolo arretrato (una specie di 911 allungata, per intenderci). Come prototipo, ha indubbiamente molto fascino e speriamo che la Ioniq 6 di serie possa ereditare gran parte di questo charme.

Dalla fiancata sporgono specchietti retrovisori tradizionali ma, a richiesta, questi potrebbero essere sostituiti da telecamere, come suggerisce un altro prototipo avvistato su strada in Corea in fase di test. Si notano anche la terza luce di stop integrata nel piccolo spoiler sul bagagliaio e le portiere ad apertura tradizionale (a giudicare dalla posizione delle maniglie a filo carrozzeria), che saranno diverse quindi da quelle a libro della Prophecy che, infatti, non ha il montante centrale.

Proporzioni da auto endotermica

A differenza della Ioniq 5 che ha proporzioni molto particolari, gli sbalzi della Ioniq 6 sembrerebbero molto simili a quelli di un'auto endotermica tradizionale, il che però potrebbe non sorprendere dato che, essendo una berlina, deve poter avere a disposizione uno spazio generoso per eventuali bagagli. Se così fosse, la scelta di allungare lo sbalzo anteriore sarebbe stata quasi obbligata per non rendere sproporzionata la macchina.