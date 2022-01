Il CES di Las Vegas 2022, la casa delle innovazioni e della tecnologia del futuro in tantissimi ambiti (compreso il mondo dell’auto), ospita numerose concept car e studi di design ad opera di Pininfarina. L’azienda torinese è presente in Nevada come partner nello sviluppo dei prototipi della turca Togg e della vietnamita VinFast.

Estetica e abitacolo del futuro

La collaborazione con Togg ha portato alla creazione del concept USE CASE Mobility, una berlina elettrica che anticipa un modello di serie fortemente connesso e autonomo. Ovviamente, Pininfarina ha curato il design della vettura, dalle linee esterne fino agli avveniristici interni, i quali supporteranno il guidatore nella quotidianità come un vero e proprio assistente virtuale.

L’attenzione di Pininfarina per l’abitacolo connesso si vede anche nei due simulatori sviluppati dal team interno di UX Design. Le creazioni consentono ai visitatori del CES di visualizzare le tecnologie di bordo dei modelli VinFast VF e35 ed e36.

In particolare, ci si può mettere (virtualmente) al volante delle due auto osservando l’head-up display e i tre grandi schermi che riproducono percorsi di guida diversificati. A supportare l’esperienza sono i dispositivi di assistenza Lane Assist, Collision Warning e Driver Monitoring.

Dal Piemonte al Vietnam

Le stesse auto 100% elettriche di VinFast sono state concepite da Pininfarina e sono state svelate in anteprima al Salone di Los Angeles dello scorso novembre.

VinFast VF e35 VinFast VF e36

Il crossover VF e35 e il SUV VF e36 incorporano lo stile definito “Equilibrio Dinamico” e puntano su numerosi sistemi di assistenza alla guida basati sull’intelligenza artificiale e sviluppati da Vantix. Le specifiche tecniche rimangono un mistero, ma la Casa ha annunciato che verranno offerti con una garanzia di 10 anni e “prezzi accessibili” nei principali mercati di tutto il mondo (anche in Italia) dal 2023.